"قاهر مارادونا" بخير .. مانشستر يونايتد ينفي وفاة لاعبه السابق بعد شائعة مصدرها زوجته!

نجح مانشستر يونايتد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، في استعادة مسار الانتصارات بتحقيق فوز غالٍ على كريستال بالاس بنتيجة (2-1)، وذلك بعد 3 جولات من التعثر، تعرض خلالها لخسارة من إيفرتون بهدف دون رد، وتعادل مع نوتنجهام فورست وتوتنهام بذات النتيجة (2-2).
ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع برصيد 21 نقطة، من 6 انتصارات و3 تعادلات و4 خسائر، ولديه فرصة لتحسين مركزه في البطولة عندما يستضيف نظيره وست هام يونايتد، غدًا الخميس على ملعب "أولد ترافورد"، في ختام منافسات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبعد ذلك، سيكون الشياطين الحمر بقيادة المدرب روبن أموريم، على موعد مع شهر حاسم خلال ديسمبر، حيث يخوض الفريق 5 مواجهات قوية في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى موعد البوكسينج داي، إذ يستضيف كلًا من بورنموث، وولفرهامبتون في "أولد ترافورد".
وسيخرج أيضًا فريق الشياطين الحمر خارج قواعده ليحل ضيفًا على كل من نيوكاسل يونايتد، أستون فيلا، وولفرهامبتون، في مواجهات يحتاج إلى حصد أكبر عدد من النقاط خلالها لدخول الثلث الأخير من الموسم في أفضل وضع يساعده على المنافسة.