قالها مرتين: "المنفذ هو مبابي" .. تشابي ألونسو يُعرب عن استياءه من إهدار فينيسيوس ركلة جزاء أمام فالنسيا!

تشابي ألونسو يرفض التدرب في ملعب آنفيلد خوفًا من 200 كاميرا!

أعرب تشابي ألونسو عن رضاه بعد فوز فريقه على فالنسيا، لكنه لم يُخفِ استياءه من تنفيذ فينيسيوس جونيور لركلة الجزاء رغم أن كيليان مبابي هو المنفّذ الأول بحسب تعليمات المدرب. 

وقال ألونسو مرتين خلال المؤتمر الصحفي: "المنفّذ هو كيليان"، مكتفيًا بعبارة قصيرة عند سؤاله عن أداء فينيسيوس، حيث علّق قائلًا: "قدّم مباراة جيدة جدًا".

    ماذا قال ألونسو عن ركلة جزاء فينيسيوس؟

    أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما تصدى لها الحارس أجيريزابالا، ليرد سريعًا جود بيلينجهام بهدف بالدقيقة 44.

    وقال ألونسو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سجّل مبابي هدفين، وهذا معدل رائع يساعده على المنافسة حتى نهاية الموسم، والفريق حصل على ثلاث نقاط مهمة، ونحن في ديناميكية جيدة، بطاقة إيجابية، كما حافظنا على نظافة الشباك، وهذا يسعدني كثيرًا، ودارت الكرة بشكل ممتاز، واستعدناها بسرعة، وتقدّمنا مبكرًا وأدرنا اللقاء جيدًا، وكان يمكننا تسجيل المزيد، مباراة مثالية بكل المقاييس".

    وعن غضبه بسبب ضياع ركلة جزاء فينيسيوس قال: "غضبت لأن الركلة كانت قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يمكن أن تصبح النتيجة 3-0، لحسن الحظ، سجّل بيلينجهام هدفًا سريعًا بعد ذلك، غضبي كان فقط بسبب ضياع الركلة، لا أكثر".

    وتابع: "مبابي ليس المنفّذ الوحيد، لكننا نحدد ترتيبًا للمنفذين، وكيليان هو الرقم واحد، بعد ذلك، قد تُتخذ قرارات داخل الملعب، ما يهمني هو تسجيل الركلات لأنها فرصة جيدة للتسجيل، مبابي سجّل الأولى، وكنت أتمنى أن يسجل الثانية أيضًا، يظل كيليان هو المنفّذ الأساسي للفريق".

    وعن مستوى فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، اكتفى تشابي بالتعليق: "قدّم مباراة ممتازة".

  • ألونسو: تركيزنا الآن على مواجهة ليفربول

    وتابع تشابي: "سارت الأمور كما خططنا، وفي الشوط الثاني أجرينا تغييرات مبكرة لأننا نفكر في مباراة الثلاثاء، وكنا نسيطر على مجريات اللعب ونتقدّم بنتيجة مريحة، فكان من الضروري أن نتحلى بالذكاء في إدارة الدقائق، الأمور سارت جيدًا".

    وأضاف: "لا نريد الاسترخاء، بل نواصل التحضير الذهني لكل مباراة، الآن نوجّه تركيزنا إلى دوري الأبطال، ثم إلى مواجهة رايو فاليكانو الأحد المقبل من الغد، يبدأ التركيز الكامل على ليفربول".

    واستطرد قائلًا: "الجميع يرى المستوى الذي يقدمه، إنه لاعب متكامل جدًا، يجمع بين جودة لاعب الوسط وقدرته الدفاعية الكبيرة، مستواه في تصاعد مستمر، ويزداد فهمًا لدوره في كل مباراة، إنه لاعب شامل بكل معنى الكلمة، وقد تأقلم بشكل رائع مع مركزه الحالي".

    تشابي: لن نتدرب في آنفيلد خوفًا من 200 كاميرا!

    وبعد سؤاله عن سبب قراره بعدم التدريب في آنفيلد قبل مواجهة ليفربول، قال تشابي: "نعم، هذا قراري. نُفضّل التحضير للمباراة في مدينتنا الرياضية حتى لا تلتقطنا 200 كاميرا هناك".

    ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليفربول، مساء يوم الثلاثاء المقبل على آنفيلد في إنجلترا، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

  • ماذا قال تشابي عن مركز جود بيلينجهام؟

    وعن مركز جود بيلينجهام قال تشابي: "الجميع يرى المستوى الذي يقدمه، إنه لاعب متكامل جدًا، يجمع بين جودة لاعب الوسط وقدرته الدفاعية الكبيرة، مستواه في تصاعد مستمر، ويزداد فهمًا لدوره في كل مباراة، إنه لاعب شامل بكل معنى الكلمة، وقد تأقلم بشكل رائع مع مركزه الحالي".

    وواصل: "هناك فرق بين موقعه في الملعب والطريقة التي يصل بها إلى تلك المنطقة، المهم أن نوصله إلى أماكن فعالة ومنتجة، موقع هدفه اليوم كان مثاليًا بالنسبة له، ونحن نعمل على كيفية إيصال الكرة إليه هناك، عندما يتواجد في تلك المناطق يصبح أكثر حسمًا، لكنه أحيانًا قد يتراجع للخلف قليلًا لأنه يمتلك جودة عالية في بناء اللعب، اليوم وجدناه في المكان المناسب".

  • "مستحيل أن نلعب بنفس التشكيل الدفاعي"

    وأنهى تشابي تصريحاته قائلًا: "من المستحيل أن نلعب بنفس التشكيلة الدفاعية طوال الموسم، المهم هو وضوح المفاهيم لدى الجميع، لدينا مدافعون يتمتعون بالمرونة التكتيكية، سنستعيد قريبًا خدمات ألابا، وكذلك روديجر في المرحلة القادمة، وهذا يمنحنا تنوعًا وجودة في الدفاع، ما نركز عليه هو الفهم التكتيكي، والتركيز الذهن

  • ريال مدريد يفوز على فالنسيا

    حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، ليستعيد الفريق الملكي تألقه ويعزز موقعه في صدارة الترتيب.

    وشهدت انطلاقة اللقاء احتفال النجم الفرنسي كيليان مبابي بجائزة الحذاء الذهبي التي تسلمها الجمعة، قبل أن يترجم تألقه سريعًا بتسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 31 بعد تمريرة رائعة من أردا جولر.

    وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء ثانية تولى تنفيذها فينيسيوس جونيور، لكن الحارس جولين أجيرزابالا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 43. وبعدها بدقيقة فقط، أطلق جود بيلينجهام تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك، معلنًا الهدف الثالث للملكي قبل نهاية الشوط الأول.

    وفي الشوط الثاني، أجرى المدرب تشابي ألونسو عدة تغييرات للحفاظ على جاهزية الفريق، قبل أن يختتم البديل ألفارو كاريراس المهرجان بهدف رابع صاروخي في الدقيقة 82.

    وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة في صدارة جدول الترتيب محققًا فوزه العاشر في 11 مباراة، بينما تجمد رصيد فالنسيا عند 9 نقاط في المركز الثامن عشر ضمن مناطق الهبوط.