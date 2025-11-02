قالها مرتين: "المنفذ هو مبابي" .. تشابي ألونسو يُعرب عن استياءه من إهدار فينيسيوس ركلة جزاء أمام فالنسيا!

أهدر فينيسيوس جونيور ركلة جزاء في الدقيقة 43 من عمر المباراة، بعدما تصدى لها الحارس أجيريزابالا، ليرد سريعًا جود بيلينجهام بهدف بالدقيقة 44.

وقال ألونسو خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سجّل مبابي هدفين، وهذا معدل رائع يساعده على المنافسة حتى نهاية الموسم، والفريق حصل على ثلاث نقاط مهمة، ونحن في ديناميكية جيدة، بطاقة إيجابية، كما حافظنا على نظافة الشباك، وهذا يسعدني كثيرًا، ودارت الكرة بشكل ممتاز، واستعدناها بسرعة، وتقدّمنا مبكرًا وأدرنا اللقاء جيدًا، وكان يمكننا تسجيل المزيد، مباراة مثالية بكل المقاييس".

وعن غضبه بسبب ضياع ركلة جزاء فينيسيوس قال: "غضبت لأن الركلة كانت قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وكان يمكن أن تصبح النتيجة 3-0، لحسن الحظ، سجّل بيلينجهام هدفًا سريعًا بعد ذلك، غضبي كان فقط بسبب ضياع الركلة، لا أكثر".

وتابع: "مبابي ليس المنفّذ الوحيد، لكننا نحدد ترتيبًا للمنفذين، وكيليان هو الرقم واحد، بعد ذلك، قد تُتخذ قرارات داخل الملعب، ما يهمني هو تسجيل الركلات لأنها فرصة جيدة للتسجيل، مبابي سجّل الأولى، وكنت أتمنى أن يسجل الثانية أيضًا، يظل كيليان هو المنفّذ الأساسي للفريق".

وعن مستوى فينيسيوس جونيور في مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا، اكتفى تشابي بالتعليق: "قدّم مباراة ممتازة".