"لقد أخطأ وعليه التعلم" .. أنشيلوتي ينتقد تصرفات فينيسيوس مع تشابي ألونسو ويعلق على موقف نيمار من البرازيل

كان على كارلو أنشيلوتي، خلال فترته كمدرب لريال مدريد، التعامل مع طبيعة فينيسيوس جونيور وسوء سلوكه داخل وخارج الملعب، وبعد رحيله عن الميرنجي في نهاية الموسم الماضي، سيضطر المدرب الإيطالي لمواصلة التعامل مع المهاجم البرازيلي بعدما أصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.
أحد أحدث المواقف التي أثارها اللاعب كانت في الكلاسيكو أمام برشلونة الذي أُقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث قرر تشابي ألونسو استبداله، ليرد فينيسيوس بإشارات اعتراض واضحة وتذمر، قبل أن يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بينما كانت المباراة لا تزال جارية، مشهدٌ جسّد من جديد قلة انضباطه.