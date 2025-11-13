Vini Jr. & Carlo Ancelottigetty
أحمد رفعت

"لقد أخطأ وعليه التعلم" .. أنشيلوتي ينتقد تصرفات فينيسيوس مع تشابي ألونسو ويعلق على موقف نيمار من البرازيل

تصريحات مهمة من أنشيلوتي بشأن نجوم منتخب البرازيل والاستعداد لكأس العالم 2026

كان على كارلو أنشيلوتي، خلال فترته كمدرب لريال مدريد، التعامل مع طبيعة فينيسيوس جونيور وسوء سلوكه داخل وخارج الملعب، وبعد رحيله عن الميرنجي في نهاية الموسم الماضي، سيضطر المدرب الإيطالي لمواصلة التعامل مع المهاجم البرازيلي بعدما أصبح المدرب الجديد لمنتخب البرازيل.

أحد أحدث المواقف التي أثارها اللاعب كانت في الكلاسيكو أمام برشلونة الذي أُقيم على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث قرر تشابي ألونسو استبداله، ليرد فينيسيوس بإشارات اعتراض واضحة وتذمر، قبل أن يتجه مباشرة إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بينما كانت المباراة لا تزال جارية، مشهدٌ جسّد من جديد قلة انضباطه.

  • vinicius junior(C)Getty Images

    ماذا قال أنشيلوتي عما فعله فينيسيوس مع ألونسو بالكلاسيكو؟

    وقال أنشيلوتي في مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية: "لقد أخطأ في ذلك اليوم، ويجب أن يفهم الدور الذي أصبح يشغله الآن في ريال مدريد، كأحد أهم اللاعبين في غرفة الملابس، لقد أخطأ واعتذر، وعليه أن يتعلم من هذه الأخطاء، من حق المدرب أن يجري التغييرات التي يراها مناسبة لتحسين أداء الفريق".

    وعندما سُئل عن سبب عدم تقديم فينيسيوس نفس المستوى مع المنتخب البرازيلي كما يفعل مع ريال مدريد، أجاب أنشيلوتي: "صحيح، مع المنتخب لم يتمكن من الوصول إلى مستواه المعتاد مع ريال مدريد، لكن في المباريات الأخيرة تحسن كثيرًا وقدم أداءً جيدًا مع السيليساو، سجل أهدافًا وصنع أخرى، لا يمكن لأحد أن يشكك في جودته، فينيسيوس لاعب من الطراز الرفيع".

    كما تحدث عن الكرة الذهبية لعام 2024 التي خسرها فينيسيوس لصالح رودري هيرنانديز قائلًا: "ربما أثّر ذلك عليه قليلًا، لكنه الآن قريب من أفضل مستوياته، يقدم أداءً رائعًا ويصنع الفارق، فينيسيوس يمتلك شخصية قوية، لا يتوقف كثيرًا عند أخطائه أو الانتقادات الموجهة له، بل ينظر دائمًا إلى الأمام بسرعة، أنا واثق من أنه سيصل إلى كأس العالم وهو في أفضل حالاته".

    • إعلان
  • Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    أنشيلوتي يشيد بتشابي ألونسو

    ولم يتردد أنشيلوتي في الإشادة بأداء تشابي ألونسو في أولى أشهره مع ريال مدريد، مؤكدًا أنه كان يتوقع له مستقبلًا كبيرًا في التدريب منذ أن دربه في بايرن ميونخ.

    وقال كارلو: "لا يمكنني أن أقدم له أي نصيحة، أتابع جميع مباريات ريال مدريد لأنني أرغب في رؤية أداء اللاعبين البرازيليين، وأرى الفريق في حالة ممتازة، لقد فاز في معظم مبارياته، ولكن في كرة القدم لا يمكن الفوز دائمًا، وأحيانًا يجب القبول بالتعادل".

    وواصل: "تعلمت في ريال مدريد أن التعادل هنا يُعتبر بداية أزمة (يبتسم)، يجب التعايش مع ذلك، وفي النهاية، الحكم الحقيقي على المدرب هو النتائج، وحتى الآن نتائجه مذهلة: متصدر الدوري بفارق مريح، ومن بين الثمانية الكبار في دوري الأبطال، ماذا يمكن أن نطلب أكثر من تشابي؟"

  • كارلو يتحدث عن كأس العالم 2026

    بشأن كأس العالم القادمة، تحدث المدرب الإيطالي عن استعدادات المنتخب البرازيلي قائلاً: "نملك الجودة الكافية للمنافسة والفوز بكأس العالم، هدفنا هو تحقيق اللقب السادس، ويجب أن نضع هذا الهدف أمام أعيننا دائمًا، مع إدراك صعوبة المنافسة أمام منتخبات قوية مثل إسبانيا".

    أما عن إندريك، فقد نفى أنشيلوتي ما تردد حول نصيحته للاعب بمغادرة ريال مدريد من أجل حجز مكان في قائمة المونديال: "إندريك لاعب مهم جدًا، وأحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم البرازيلية، نحن نراقبه، لكن لم أقل أبدًا إنه يجب أن يغادر ريال مدريد ليشارك في كأس العالم، هذا أمر يخص النادي واللاعب معًا".

    واستطرد قائلًا: "من قال إني قلت ذلك فهو مخطئ، على اللاعب أن يتحدث مع ناديه ويتخذ القرار الأفضل له ولريال مدريد، أنا لا أنصح النادي أبدًا بما يجب أن يفعله بلاعبيه، فريال مدريد يعرف جيدًا كيف يتصرف".

  • موقف نيمار من الانضمام لمنتخب البرازيل

    أما عن نيمار، فقال أنشيلوتي: "لا يمكن لأحد أن ينكر موهبته، لكن في الفترة الأخيرة عانى كثيرًا من الإصابات، لقد عاد الآن للمشاركة، لكنه يحتاج إلى استعادة لياقته البدنية الكاملة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم الحديثة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا هائلًا".

    وفيما يخص فيتور روكي، أوضح المدرب أنه يراقبه أيضًا: "إنه في حالة ممتازة الآن، يسجل الكثير من الأهداف مع بالميراس، ويبدو أفضل بكثير مما كان عليه في برشلونة وريال بيتيس، إنه من نوعية المهاجمين الذين أقدّرهم، من بين 26 لاعبًا سيشاركون في المونديال، هناك أسماء محددة بالفعل، وآخرون مثل فيتور روكي سيقاتلون لحجز مكانهم في القائمة النهائية".

  • ما القادم لمنتخب البرازيل؟

    يستعد المنتخب البرازيلي لخوض مباريات ودية خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2026، سيسعى من خلالها أنشيلوتي الاستقرار على التشكيل النهائي الذي سيلعب به في المونديال.

    وسيخوض السيليساو مباراتين وديتين خلال فترة التوقف الدولية الحالية، الأولى أمام السنغال مساء يوم السبت المقبل، أما الثانية ستكون ضد تونس يوم الثلاثاء المقبل.

الدوري الإسباني
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد