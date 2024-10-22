فينيسيوس جونيور أمام دورتموند .. سحب البساط من خليفة صلاح ودفع مبابي إلى الشعور بالخجل!

أداء مبهر من النجم البرازيلي في ريمونتادا ريال

ليس كل لاعب يمكنه التألق أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري أبطال أوروبا، لذلك عندما يفعل أحدهم ذلك، يجب منحه الإشادة التي يستحقها.

الحديث هنا عن الهولندي دونيل مالين، اللاعب الذي لطالما ارتبط بعمالقة أوروبا على رأسهم ليفربول ومانشستر يونايتد وبرشلونة، حيث كان بمثابة الصداع في رأس المدرب كارلو أنشيلوتي طوال تواجده على أرض الملعب.

صاحب الـ25 سنة لعب كأساسي وافتتح التسجيل في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، قبل أن يصنع الثاني لزميله جيمي جيتنز بعدها بـ4 دقائق فقط، ليقلب البرنابيو رأسًا على عقب!

ولكن من سوء حظه، أنه في نفس الليلة قرر فينيسيوس جونيور الرد عليه، ليسحب البساط منه تمامًا، مشاركًا بـ3 أهداف في خماسية سجلها ريال للعودة أمام نظيره الألماني، ليفوز أصحاب الأرض بنتيجة 5/2 في واحدة من أمتع مباريات البطولة حتى الآن..