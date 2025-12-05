بعد "عناق" سان ماميس .. "تصرف" تشابي ألونسو وراء إنهاء الخلافات مع فينيسيوس!

وكانت بوادر الأزمة التي أثارت جدلًا كبيرًا، في تصرف فينيسيوس جونيور الذي كان يتمتم ببعض الكلمات الغاضبة، عندما قرر تشابي ألونسو، استبداله في الدقيقة 72، من مباراة الكلاسيكو التي حقق فيها فوزًا ضد برشلونة بنتيجة (2-1)، والتي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وقرر ألونسو سحب فينيسيوس، وإشراك رودريجو بدلًا منه، لتظهر علامات الغضب العارم على فينيسيوس، الذي توجه مباشرة نحو الممر المؤدي إلى غرفة خلع الملابس، اعتراضًا على قرار ألونسو، والذي أطلق بدوره تصريحات حملت طابع الوعيد، في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، حيث قال "سنتحدث بشأن هذا الأمر لاحقًا، ولكن يجب ألا نغفل عن الأهم، إن (فيني) ساهم كثيرًا، والفوز كان مستحقًا".

ورغم إصدار فينيسيوس بيانًا اعتذر فيه لجماهير الريال، عما حدث في مباراة برشلونة، إلا أن عدم ذكر ألونسو في البيان، وكذلك تصرف فينيسيوس في مباراة رايو فاييكانو، الذي رصدته عدسة المباراة، أثناء قرار المدرب بإشراك لاعبه إيدير ميليتاو بدلًا من دين هاوسن، وهو يقول "يا إلهي، يبدو أننا لا نريد الفوز اليوم"، قد أكدت وجود خلاف بين الطرفين.