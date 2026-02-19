Goal.com
علي سمير

"واقعة ويبو" دليل براءة وأسطورة بنفيكا تحت التهديد .. القانون يعجز أمام قضية فينيسيوس و"سوء النية" لا يكفي لإدانة بريستياني

الاتحاد الأوروبي في ورطة لاتخاذ الحكم المناسب

لا يزال الحديث مستمرًا عن أزمة فينيسيوس جونيور وجانلوكا بريستياني، هل قام الأخير بتوجيه إساءات عنصرية للنجم البرازيلي؟ وإن حدث ذلك .. أين الدليل؟

القصة بدأت في الدقيقة 50 من عمر مباراة ريال مدريد وبنفيكا يوم الثلاثاء الماضي، في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب الفريق البرتغالي، حين سجل فينيسيوس هدف فريقه الأول والوحيد.

رقصة بجانب الراية الركنية بدت وكأنها مبالغًا فيها، تسببت في غضب جماهير بنفيكا ومن ثم بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الأرجنتيني الشاب جانلوكا بريستياني.

اللاعب شوهد وهو يغطي فمه بقميصه حتى لا يرى أحد ما يقوله، وبعدها انفعل فينيسيوس وتوجه إلى الحكم لتحذيره من تعرضه للعنصرية ووصفه بـ"القرد" لتتوقف المباراة لأكثر من 10 دقائق.

    سوء نية بلا دليل

    من ناحية بنفيكا تم التأكيد على أن بريستياني قال لفينيسيوس "يا أخي" والبرازيلي هو من أساء فهمه، وتحدث الأرجنتيني عن الأمر لتوضيح ما حدث "من وجهة نظره"، ظنًا منه أنه سينهي الجدل ولن يشعله أكثر.

    ولكن السؤال هنا .. لماذا كان بريستياني بحاجة إلى تغطية فمه من أجل قول كلمة "يا أخي" لفينيسيوس؟! لو كان قال إنه قام بشتمه فقط دون توجيه كلمات عنصرية نحوه لكان الأمر منطقيًا بشكل أكبر.

    نحن لسنا أغبياء، بريستياني أراد ألا يراه أي شخص ولا يتمكن قراء الشفاه من معرفة كلماته لفينيسيوس، وهذا يعكس سوء النية بشكل واضح، ولكن للأسف من ناحية القانون واللوائح، فهو لا يثبت أي شيء.

    هذا ما تحدث عنه إيتورالدي جونزاليس في برنامج "إل لارجيرو"، حيث قال:"لا يمكن التحقق مما قاله بريستياني، لذلك البراءة هي الاحتمال الأقرب للجميع بما فيهم اللاعب الأرجنتيني".

    وهنا تكمن المشكلة الفعلية لهذه الأزمة، لا يمكن لأحد معاقبة بريستياني على تغطية فمه، رغم أن قيامه بهذا التصرف يؤكد أنه قال شيئًا ما لفينيسيوس أغضبه بهذه الطريقة.

    شهادة كيليان مبابي في صالح فينيسيوس بكل تأكيد، حيث قال إن بريستياني نعته بـ"القرد" خمس مرات، ولكن كلمات الفرنسي لن تكون كافية للحكم على الموقف واتخاذ عقوبة ما، لأنه في النهاية زميل البرازيلي في ريال مدريد، ومن الطبيعي أن يقف بجواره.

    واقعة سابقة تؤكد هذه الحقيقة

    خلال برنامج "إل لارجيرو" تم استرجاع واقعة حدثت في عام 2020، عندما أشار سيباستيان كولتيسكو، الحكم الرابع في مباراة باريس سان جيرمان وإسطنبول باشاك شهير، إلى بيير ويبو وهو على الدكة واستخدم كلمة "Negru" التي تعني شخص أسود باللغة الرومانية.

    كولتيسكو لم يقم بتغطية فمه مثلما فعل جناح بنفيكا، ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني ضده لأن الأدلة على توجيه الكلمة العنصرية كانت "صفر".

    إيتورالدي قال صراحة:"إن لم تكن هناك أدلة، فلا يوجد مذنب، لم تكن هناك عقوبة، على الرغم من أن الحكم المعني لم يظهر في أي مباراة أخرى بعد ذلك".

    الاتحاد الأوروبي فتح تحقيقًا موسعًا في الأمر، وسيستعين بالشهود وعلى رأسهم مبابي والمتواجدين، وإمكانية معاقبة بريستياني تبدو في غاية الصعوبة، مما يجعلنا أمام واحدة من أصعب القضايا المماثلة في تاريخ اللعبة.

    الأخطر من ذلك، هو إمكانية تكرار هذه الواقعة بطريقة أسوأ، القصة أصبحت سهلة .. يمكنك تغطية فمك بقميصك وقول ما تشاء ولن يعلم أحد أي شيء وستفلت من أي عقاب .. بريستياني منح العنصريين كلمة السر دون قصد "بافتراض أنه لم يهين فينيسيوس".

    ما يمكن إثباته الآن فقط هو إلقاء جماهير بنفيكا لبعض الأشياء على أرض الملعب، مما يكلف النادي البرتغالي إمكانية إغلاق المدرجات بشكل جزئي، خاصة وأن إحدى الزجاجات أصابت فينيسيوس.

    بنفيكا .. اتهامات وتهديدات

    الصحفي البرتغالي نونو لوز قال في برنامج "إل لارجيرو":"موقف بنفيكا مؤسف للغاية، إن لم يكن هناك أي دليل حول تصريحات بريستياني، هناك صور ومقاطع فيديو لأشخاص يوجهون إهانات عنصرية، ولم نسمع بأي تصريح ضدهم".

    وأوضح:"بنفيكا لم يلتزم بكشف الحقيقة، قرروا الميل نحو مصلحتهم في قضية لا تحتمل هذا الأمر، النادي يجب أن يكون المسؤول الأول عن مراجعة تصرفات جماهيره، والتعرف على العناصر التي أساءت لفينيسيوس".

    المدافع البرازيلي السابق لويزاو الذي يعتبر من أهم اللاعبين في بنفيكا خلال حقبته، حاول الدفاع عن مواطنه ضد ما تعرض له بموقعة الثلاثاء الماضي، وهنا لم يهتم عشاق الفريق البرتغالي بتاريخه وفقًا لما قاله.

    لويزاو قال عبر حسابه على موقع "إنستجرام":"هذا القميص مهم جدًا، أنا أحب بنفيكا، إنه الطبقة الثانية من جلدي، عليك أن تستحق تمثيل هذا الكيان، ما تم نشره أكاذيب ويجعل الأمور أسوأ، بريستياني كان عنصريًا وأشعر بالخجل تجاه ذلك".

    وكانت النتيجة تعرضه لتهديدات عنيفة من بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنهم وصفوه بالقرد و"يهوذا"، والتوعد بعدم دخوله ملعب بنفيكا مرة أخرى!

    الوضع وصل إلى مرحلة حرجة، وكما قلنا الاتحاد الأوروبي في ورطة، سيكون عليه اتخاذ القرار المناسب قبل مباراة الإياب الأسبوع القادم، وكل ذلك دون وجود الأدلة الكافية على إدانة بريستياني.

