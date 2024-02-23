"فينيسيوس أم رودريجو؟" .. ضحايا مبابي يتساقطون قبل انضمامه إلى ريال مدريد والحل في يد أنشيلوتي

خوسيلو يبتعد عن الصورة.. وحلم الطفل البرازيلي يتأجل

اقترب ريال مدريد من وضع نقطة النهاية في السطر الأخير من رواية صفقة كيليان مبابي، المملة، بعدما باتت كل المؤشرات تؤكد اقتراب النجم الفرنسي من تحقيق حلم طفولته وارتداء القميص الملكي.

وأبلغ كيليان إدارة باريس سان جيرمان بشكل رسمي، قبل أسبوع، برغبته في الرحيل عن النادي بنهاية عقده الحالي، أي في يونيو المقبل، ليرحل بشكل مجاني عن "حديقة الأمراء"، بعد 7 سنوات من الشد والجذب، جنى خلالها النجم الفرنسي مئات الملايين، لكنه لم يحصل على ما أراد من طموحات شخصية وبطولات كبرى على المستوى الجماعي.

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الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتشير كل التقارير الصحفية والأنباء المسربة من المحيطين بمبابي، إلى أنه بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى ريال مدريد، من أجل خوض تحدٍ جديد والاستفادة من الهالة الكبرى المُحيطة بالنادي الملكي، للحصول على إنجازات فشل في تحقيقها بعاصمة النور، رغم وجود كل عوامل النجاح.

مبابي الذي فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا أو تحقيق الكرة الذهبية في باريس سان جيرمان، رغم أنه لعب بجوار نيمار وميسي وراموس وحكيمي، وقائمة لا تنتهي من النجوم، من حقه أن يحلم الآن بكل الإنجازات الممكنة "فرديًا وجماعيًا"، لأنه سيكون بقميص الريال والجميع يعرف ما هي قيمة هذا القميص ذو الشعار الملكي.

مجاورة نجوم كبار بحجم فينيسيوس وكروس وكورتوا وكامافينجا وفالفيردي، هي إضافة كبيرة لنجم لامع بحجم كيليان مبابي، لكن السؤال المُحير لن يكون للفرنسي الشاب، بل للعجوز الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي سيجد نفسه في الموسم المقبل مضطرًا للتضحية بعنصر في مثلث الهجوم الملكي من أجل إفساح المجال أمام مشاركة الفتى المتوهج.

ويجيب "جول" في السطور التالية على السؤال المحير لعقول كافة جماهير ريال مدريد، من سيكون ضحية مبابي في ريال مدريد؟