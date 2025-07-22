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Al Nassr David HanckoGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

بعد غضب فينورد الكبير .. حسم جدل مقاضاة النصر أمام "فيفا" بسبب أزمة دافيد هانسكو

النصر
دافيد هانكو
فينورد
الدوري الهولندي
دوري روشن السعودي

النصر لا يعرف الهدوء أبدًا..

اسم نادي النصر أصبح مرتبطًا بالأزمات والقضايا، المنظورة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال السنوات الأخيرة؛ قبل أن تتراجع تدريجيًا بل وتختفي تمامًا، عقب انتقال 75% من ملكيته إلى صندوق الاستثمارات السعودي.

لكن.. جمهور النصر عاد ليشعر بالخوف، من دخول ناديه في دوامة "قضايا فيفا" مجددًا؛ وذلك بعد واقعة النجم السلوفاكي دافيد هانسكو، قلب دفاع فريق فينورد الهولندي.

النصر توصل إلى اتفاق مع هانسكو وفينورد، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 سنة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ قبل أن يتراجع عن الصفقة، بشكلٍ رسمي.

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