فينسنت كومباني يرد على الأنباء التي تفيد بأن نيكولاس جاكسون سيعود إلى تشيلسي قادمًا من بايرن ميونيخ

من غير الواضح حالياً ما إذا كان جاكسون سيكون له مستقبل في تشيلسي في حال عودته. ليام روزينيور لديه بالفعل جواو بيدرو ومارك جيو وليام ديلاب في فريقه، في حين أن إيمانويل إيميغا من المقرر أن يصل في الصيف من النادي الشقيق ستراسبورغ.

سجل بيدرو 14 هدفًا حتى الآن هذا الموسم مع البلوز، بينما عانى ديلاب من صعوبات ولم يسجل سوى هدفين. ومع ذلك، دعم روزينيور مهاجمه على الرغم من قلة أهدافه منذ انضمامه في الصيف.

وقال للصحفيين: "جميع المهاجمين يريدون تسجيل الأهداف، بالطبع، لهذا السبب يلعبون كرة القدم وهذا ما يحبون فعله. ولكن هناك الكثير مما تحتاجه [للفوز بالمباريات]. تحتاج إلى 11 مهاجمًا و11 مدافعًا في جميع الأوقات، وليام يدافع من الأمام بشكل رائع، وكذلك جواو. لقد ساهموا في تحقيق نتائج جيدة لنا مؤخرًا، ويجب أن يستمر ذلك. إذا نظرت إلى مسيرة معظم اللاعبين، بعد انضمامهم إلى نادٍ ما، فإن الموسم الثاني هو الذي يشهد انطلاقتهم الحقيقية. بالنسبة لليام، فقد قدم أداءً جيدًا للغاية، لكن إصابته أعاقت إيقاعه. أنا سعيد جدًا بجواو وسعيد جدًا بليام. أعتقد أن مارك جو، عندما استدعيناه، كان جيدًا للغاية، ويجب أن يستمر ذلك حتى نحقق النجاح".