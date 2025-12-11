Zwayer Inter Liverpool proteste Lautaro Van Dijk 16.9Getty Images
علي سمير

"حكم ضعيف الشخصية ومسيرته مشبوهة" .. هجوم إيطالي على فيليكس تسفاير بسبب "هديته" لليفربول أمام إنتر!

ركلة جزاء مثيرة للجدل حسمت اللقاء لصالح الريدز في الدقائق الأخيرة

تسبب الحكم الألماني فيليكس تسفاير، في حالة من الغضب المتصاعد في إيطاليا، بسبب قراره بمنح ليفربول ركلة جزاء أمام إنتر في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

المباراة كانت تتجه نحو التعادل السلبي بين الطرفين، قبل أن يسجل ليفربول هدف الفوز من ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 88 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه دومينيك سوبوسلاي، وهي اللقطة التي أثارت الجدل بسبب الشكوك حول صحتها.

الإعادة أظهرت أن أليساندر باستوني قام بمسك فلوريان فيرتس صانع ألعاب ليفربول داخل منطقة الجزاء، وهو أمر واضح وصريح، ولكن السؤال هنا، هل كان الأمر بهذه القوة ليستحق احتساب خطأ على المدافع الإيطالي؟

  • FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    "ركلة جزاء غير موجودة"

    صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أعادت فتح ملف اللقطة التي حرمت إنتر من نقطة في مرحلة الدوري من دوري الأبطال، وقالت إن الفوز جاء من ركلة جزاء غير موجودة، وأكدت أن ما حدث كان ظلمًا واضحًا لإنتر.

    واستشهدت الصحيفة بالسجل "غير النظيف" لتسفاير على حد وصفها، بسبب إيقافه قبل سنوات في ألمانيا لتورطه في حادث يتعلق بالمراهنات على نتائج المباريات.

    ووجهت الانتقاد أيضًا الانتقاد إلى حكم الفيديو المساعد، وهو سورين ستوركس، والذي أبلغ تسفاير بالواقعة قبل القيام بالتدقيق فيها لاحتساب ركلة جزاء لصالح فيرتس في النهائي.

    ولفتت النظر إلى لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والتي تنص على عدم تدخل أي شخص من غرفة الفيديو، في تقييم حكم الساحة للواقعة، خاصة وأن هناك خيط رفيع بين التمثيل ومسك اللاعب من قميصه.

    أرني سلوت مدرب ليفربول قال بنفسه بعد المباراة:"هذه الركلة على الأرجح لن يتم احتسابها في الدوري الإنجليزي"، بينما قال دومينيك سوبوسلاي:"عليهم لوم الحكم بدلًا منا"، كما قابل فيرجيل فان دايك مدافع الريدز الأمر بسخرية.

    • إعلان

  • احتجاجات من إنتر

    وقالت "لاجازيتا ديلو سبورت" إن بيبي ماروتا رئيس إنتر احتج على قرار تسفاير بطريقة مهذبة في ممر ملعب المباراة، قائلًا له إنه كان يجب عليه اتخاذ القرار بنفسه دون أن يسمح لأحد بتوجيهه عن بعد.

    ويأتي ذلك أن توجيهات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تترك التقييم النهائي للحكم الأول لاتخاذ القرار وليس حكم الفيديو المساعد، مما يجعل تسفاير متهمًا بافتقار الشخصية المناسبة في تلك اللحظات الحاسمة.

    "ستوركس تدخل في مسألة لا تعنيه" .. كانت هذه العبارة التي استخدمتها الصحيفة لوصف ما حدث، خاصة وأن تسفاير لم يستغرق الكثير من الوقت لاحتساب الركلة دون تردد.

  • FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    هجوم على فيرتس

    هنا يأتي الدور على صانع الألعاب الألماني، الذي اتهمته الصحيفة الإيطالية المعروفة بالتمثيل غير اللائق الذي خدع به مواطنه الألماني لمنح فريقه هدية في اللحظات الأخيرة.

    كريستيان كيفو مدرب إنتر تطرق إلى الأمر كذلك، مؤكدًا أنه لا يعارض الأخطاء البشرية للحكام، ويراها واردة الحدوث دون الدخول في نية أحد، لكنه شدد على ضرورة منع اللاعبين من التمثيل، باعتباره أحد أسوأ السلوكيات غير الرياضية في الملاعب.

    وقال مدرب إنتر نصًا بعد المباراة:"الأمر بحاجة إلى نوع من التهذيب"، مشيرًا إلى تصرف فيرتس الذي حرم إنتر من نقطة في دوري أبطال أوروبا.

    وعلى كل حال، الأمور ليست كارثية لإنتر على الرغم من الخسارة، باحتلال الفريق المركز السادس بترتيب دوري الأبطال بـ12 نقطة، مقابل 18 لآرسنال المتصدر، لكنه يخوض منافسة شرسة للتأهل إلى مرحلة إقصاء المغلوب بشكل مباشر، لأن ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول يمتلكون نفس الرصيد من النقاط، بينما حصد بوروسيا دورتموند وتوتنهام 11 نقطة ومن خلفهما نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وسبورتينج لشبونة وبرشلونة بـ10 نقاط بعد 6 جولات حتى الآن.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • حالة أخرى من نفس المباراة

    اللقاء شهد تسجيل ليفربول لهدف آخر، حيث بدأ الأمر بكرة رأسية من إبراهيما كوناتي مدافع الريدز سكنت شباك الحارس يان سومير، وسط سعادة بالغة لفريق تنفس الصعداء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها حامل لقب البريميرليج.

    ولكن فجأة، تأتي اللحظة التي كان يخشاها الجميع فيليكس تسفاير يشير إلى الاحتكام لتقنية الفيديو، من أجل تعكير فرحة جماهير ليفربول على ملعب الفريق الإيطالي.

    وبالرجوع إلى الإعادة، اتضح أن لمسة إبراهيما كوناتي لا توجد عليها أي شبهة على الإطلاق، لأن لعب المدافع الفرنسي الكرة برأسه  في موضع سليم ولم يكن هناك تسلل أو أي شيء آخر.

    المشكلة كانت في الكرة المشتركة التي سقطت بين ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وهوجو إيكيتيكي، حيث قام المهاجم الفرنسي بلمس الكرة بيده قبل وصولها إلى كوناتي.

    غرفة تقنية الفيديو راجعت اللقطة أكثر من مرة، ولكن لم يتم التوصل لقرار نهائي، ليقوم الطاقم باستدعاء الحكم الألماني لرؤية اللقطة بنفسه، ليقرر إلغاء الهدف.

    الأمر استغرق حوالي 4 دقائق و33 ثانية من أجل الوصول لقرار حاسم، مما يعكس كم كان الأمر معقدًا على الحكم الألماني.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون
الدوري الإيطالي
جنوى crest
جنوى
جنوى
إنتر crest
إنتر
إنتر
0