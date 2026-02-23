Getty Images Sport
ترجمه
فيكتور جيوكيريس يزعم أن فريق أرسنال أصبح الآن "أكثر تماسكًا" بعد اجتماع حاد أدى إلى هزيمة توتنهام
أرسنال يعود إلى المسار الصحيح
تأثرت مساعي أرسنال للفوز باللقب في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السيئة التي شهدت فوز الغانرز مرتين فقط في سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن فريق أرتاتا أعاد الأمل في الفوز باللقب بعد فوزه على توتنهام 4-1 في ملعب توتنهام هوتسبير ليحصد النقاط الثلاث. سجل جيوكيريس وإيبيريشي إيزي هدفين لكل منهما للزوار، حيث قدم المهاجم السويدي أحد أفضل أدائه مع النادي منذ انضمامه في الصيف قادمًا من سبورتنج مقابل 64 مليون جنيه إسترليني (74 مليون يورو/86 مليون دولار).
- Getty
جيوكيريس يكشف النقاب عن اجتماع الفريق الحماسي
كشف جيوكيريس بعد المباراة أن اللاعبين تحدثوا قبل المباراة. وقال للصحفيين: "سيكون الأمر صعبًا دائمًا عندما تحصل على نتيجة مثل التي حصلنا عليها في ولفرهامبتون، ولكن المهم هو كيف تتعامل مع ذلك، وكيف تستجيب له، وقد أظهرنا ذلك اليوم بطريقة جيدة. للحصول على هذه النتيجة وهذا الأداء، كانت هذه هي الطريقة المثلى للاستجابة. لذا، فهي علامة جيدة. المهم هو أننا يجب أن نستمر في إظهار ذلك في المباراة التالية والمباراة التي تليها. هناك الكثير من المباريات المتبقية. لكن إذا قدمنا أداءً مثل هذا، فسيكون الأمر جيدًا بالتأكيد.
"من المهم أحيانًا أن تعبر عن مشاعرك وتفصح عنها أمام المجموعة. تحدث معظمنا. يمكن للجميع أن يدركوا كيف يشعر الآخرون في تلك اللحظة، وتفهم مشاعرهم بشكل أفضل. عندما تتحدث بصراحة أمام المجموعة، تقتربون من بعضكم البعض، ومن المهم جدًا أن تفعلوا ذلك أحيانًا. إذا لم تكن صادقًا، أعتقد أنه من الصعب أن تتحسن. كانت محادثة جيدة، لقد استمتعنا اليوم بالتأكيد، والآن سنستعد لمباراة كبيرة ضد تشيلسي في نهاية الأسبوع المقبل".
"عليك أن تجمع الجميع معًا"
تحدث أرتاتا أيضًا عن رد فعل فريقه ضد توتنهام والوحدة التي أظهرها الفريق بعد خيبة أمله ضد وولفرهامبتون.
وقال: "أعتقد أن الفريق بأكمله، لا يمكنني أن أكون أكثر فخراً وسعادة لما رأيته هناك، ولكن بشكل خاص الطريقة التي عشنا بها الـ 72 ساعة الماضية، لأنني أعتقد أن هذه المباراة على وجه الخصوص كانت بحاجة إلى بعض السياق. وبعد ما حدث ضد ولفرهامبتون والطريقة التي خسرنا بها نقطتين في آخر ركلة في المباراة، كان الأمر صعباً".
"لكن هذا هو جمال هذه اللعبة. لا يوجد تفسير لمشاهدة المباراة، لكيفية تعادل تلك المباراة، من أي زاوية. تشاهدها مرة أخرى وتقول إن هذا مستحيل، وعليك أن تشاهدها مرة أخرى وتقول إن هذا لن يحدث، لكنه حدث. ثم عليك أن ترفع معنوياتك لأنك تشعر بالغضب والضيق والخجل في مرحلة ما.
"نحن جميعًا من جنسيات مختلفة، ولدينا مشاعر مختلفة، ثم عليك أن تجمع الجميع معًا. كان من دواعي سروري قضاء ذلك الوقت معهم، لتوحيد الجميع والقول: "حسنًا، ماذا سيحدث في الفصل التالي؟" هذا الفصل انتهى، كيف نستخدمه ليكون نقطة تحول ونجعل أنفسنا أفضل، وكان ذلك هو التركيز، وكانت تلك هي النية. ولكن بعد ذلك عليك أن تفعل ذلك على أرض الملعب، وأعتقد أن ما قمنا به من بداية المباراة إلى نهايتها كان رائعًا".
- Getty Images Sport
تشيلسي هو التالي لأرسنال
يتمتع أرسنال الآن بأسبوع راحة نادر قبل أن يواصل سعيه نحو اللقب. سيلعب مانشستر سيتي أولاً يوم السبت ولديه فرصة لتقليص الفارق في صدارة الترتيب عندما يزور ليدز، بينما سيلعب الغانرز يوم الأحد على أرضه أمام تشيلسي.
إعلان