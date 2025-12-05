FIFA World Cup 2026 Official Draw - Red Carpet ArrivalsGetty Images Sport
أحمد فرهود

"فيفا طلبه بالاسم لهذا السبب!" .. رد رسمي يُبرئ هيرفي رينارد من أزمة قرعة كأس العالم 2026

الحلقة الأخيرة من مسلسل أزمة هيرفي رينارد وقرعة المونديال..

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلًا واسعًا؛ بعد مغادر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

المنتخب السعودي يُشارك في بطولة كأس العرب 2025؛ التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأخضر السعودي في "المجموعة الثانية"؛ إلى جانب كل من المغرب، عُمان وجزر القمر.

  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لماذا غادر هيرفي رينارد معسكر منتخب السعودية في كأس العرب؟

    الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، غادر معسكر المنتخب الوطني في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ من أجل المشاركة في قرعة مونديال 2026، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

    ويُشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالتعاون مع المكسيك وكندا.

    وتعرض رينارد للهجوم العنيف، بسبب تركه منتخب السعودية وسط إحدى البطولات؛ للمشاركة في قرعة، ليس ضروريًا أن يتواجد فيها.

    أيضًا.. حمّل الكثيرون مسؤولية هذا الخطأ إلى ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي؛ والذي أصر على اصطحاب رينارد معه في القرعة، ولم يعترض على الأمر.

  • ياسر المسحل يكشف رسميًا سبب رحيل هيرفي رينارد عن معسكر السعودية

    وفي هذا السياق.. رد ياسر المسحل، رئيس اتحاد الكرة السعودي، على الهجوم الذي يتعرض له هو والفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول؛ على هامش حضور المدرب لقرعة كأس العالم 2026.

    المسحل كشف في تصريحات خاصة مع فضائية "بي إن سبورتس"، مساء اليوم الجمعة، عن أن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب حضور رينارد بالاسم، في قرعة كأس العالم 2026.

    وأوضح المسحل أن "فيفا"، سيعقد ورشة عمل على هامش قرعة كأس العالم 2026؛ لذلك أراد إنفانتينو المدربين أصحاب الخبرات الكبيرة، ومنهم رينارد.

    وأشار المسحل إلى أن رينارد سيغيب عن منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في مباراة واحدة فقط ببطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ والتي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

    هذه المباراة هي تلك التي تجمع بين السعودية وجزر القمر، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب 2025.

  • "فيفا" يؤكد تصريحات ياسر المسحل عن هيرفي رينارد!

    ومن ناحيته.. أيّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصريحات ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، سالفة الذكر.

    صحيفة "الشرق الأوسط" تواصلت مع "فيفا"، في الساعات القليلة الماضية؛ للاستفسار عن حضور المدير الفني للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، قرعة كأس العالم 2026 في واشنطن.

    وأكّد "فيفا" عبر بريد إلكتروني مُرسل للصحيفة، أن مدربي المنتخبات مدعوون رسميًا لحضور قرعة نهائيات كأس العالم، وورشة عمل المديرين الفنيين المصاحِبة لها.

    وجاء في البريد أيضًا؛ أن "فيفا" يعدّ حضور المدربين قيمة كبيرة، لما توفره هذه اللقاءات من فُرص لتبادل الآراء.

    FifaSocial media

  • Saudi Arabia Herve Renard KSA GOAL ONLYGOAL AR

    مسيرة هيرفي رينارد مع منتخب السعودية

    الفرنسي هيرفي رينارد يتولى القيادة الفنية لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في الوقت الحالي؛ حيث يستعد للتواجد معه في بطولة كأس العالم 2026، مثلما فعل في نسخة 2022.

    وقتها وعلى الرغم من عدم تجاوز دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022؛ إلا أن رينارد حقق مع السعودية فوزًا تاريخيًا ضد منتخب الأرجنتين، وبهدفين مقابل واحد، ضمن منافسات الجولة الأولى.

    وقاد رينارد المنتخب السعودي في الفترة من يوليو 2019 إلى مارس 2023؛ قبل أن يرحل لقيادة منتخب سيدات فرنسا.

    وعاد المدير الفني الفرنسي إلى الأخضر السعودي مجددًا، في أكتوبر من عام 2024؛ ولكنه وجد مُعاناة أكبر، عكس ولايته الأولى.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الأولى:

    * مباريات: 45.

    * فوز: 21.

    * تعادل: 10.

    * خسارة: 14.

    * أهداف مسجلة: 57.

    * أهداف مستقبلة: 38.

    أرقام هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي في الولاية الثانية:

    * مباريات: 21.

    * فوز: 9.

    * تعادل: 5.

    * خسارة: 7.

    * أهداف مسجلة: 24.

    * أهداف مستقبلة: 23.

    جدير بالذكر أن رينارد يرتبط بعقدٍ مع منتخب السعودية الأول لكرة القدم، حتى بطولة كأس أمم آسيا 2027؛ والتي تستضيفها المملكة على أراضيها.

