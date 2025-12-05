"فيفا طلبه بالاسم لهذا السبب!" .. رد رسمي يُبرئ هيرفي رينارد من أزمة قرعة كأس العالم 2026

شهدت الأيام القليلة الماضية جدلًا واسعًا؛ بعد مغادر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، معسكر منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

المنتخب السعودي يُشارك في بطولة كأس العرب 2025؛ التي تستضيفها دولة قطر على أراضيها، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وأسفرت القرعة عن تواجد الأخضر السعودي في "المجموعة الثانية"؛ إلى جانب كل من المغرب، عُمان وجزر القمر.