رغم تصريحات فيرناندو هييرو .. ستيفانو بيولي يفاجئ النصر ويجتمع مع رئيس ناديه الجديد "المحتمل"

تطورات جديدة في مستقبل بيولي..

يبدو أن ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بات قريبًا من الرحيل في صيف العام الحالي؛ على الرغم من تصريحات المدير الرياضي فيرناندو هييرو.

هييرو أشاد ببيولي كثيرًا، في مؤتمر صحفي عقده منذ أيام قليلة؛ واصفًا إياه بـ"المدرب المحترف"، الذي يملك مسيرة رائعة مع عالم الساحرة المستديرة.

ليس هذا فقط.. المدير الرياضي لنادي النصر أكد أنه لو عاد به الزمن، سيتعاقد مع بيولي مجددًا؛ ملمحًا في نفس الوقت إلى استمراره في الموسم القادم، عندما قال: "نناقش معه أسماء اللاعبين الراحلين والقادمين".