"نتلقى أهدافًا سهلة وعليكم تحمل المسؤولية" .. فان دايك يلوم زملائه في ليفربول بعد الهزيمة من نوتنجهام!
ليفربول يخسر أمام نوتنجهام فورست في أنفيلد
استمرت سلسلة النتائج السيئة لليفربول في أول مباراة له بعد العودة من المباريات الدولية. تأخر الريدز بهدف مثير للجدل سجله موريللو في الدقيقة 33 في أنفيلد. قرر VAR أن دان ندوي لم يتدخل في خط رؤية أليسون، حيث سجل المدافع البرازيلي الهدف بعد أن فشل ليفربول في إبعاد الكرة من ركنية.
حصل الريدز على بعض الراحة عندما تم إلغاء هدف إيجور جيسوس بشكل غامض بعد لحظات بسبب لمسة يد، على الرغم من أن الإعادة أظهرت بوضوح أن الكرة لم تلمس يد المهاجم. على الرغم من ذلك، كافح أصحاب الأرض من أجل الحصول على موطئ قدم أمام فريق شون دايتش. حقق فورست فوزًا مشهورًا بفضل هدف نيكولو سافونا في الدقيقة 46 وهدف مورغان جيبس-وايت في الدقيقة 78.
دفع هذا الانهيار المؤسف فان دايك إلى توبيخ زملائه. انتقد قائد ليفربول زملاءه بسبب ميلهم إلى استقبال الأهداف من الكرات الثابتة، ودعا الفريق بأكمله إلى تحمل المزيد من المسؤولية عن سجل الفريق الدفاعي. كما رفض اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا إلقاء اللوم على قرار الحكم في هزيمتهم، بينما أرسل أيضًا رسالة إلى جماهير ليفربول. غادر العديد من الحاضرين في أنفيلد المباراة مبكرًا بسبب معاناة فريقهم مرة أخرى.
تعليقات فان دايك بعد المباراة عقب هزيمة نوتنجهام فورست
وقال فان دايك: "نحن نستقبل أهدافًا سهلة كثيرة. من الواضح أنهم سجلوا هدفًا من كرة ثابتة مرة أخرى. يمكنك أن تسأل عما إذا كان أمام أليسون، لكن الهدف احتسب، لذا نحن متأخرون 1-0. لم نكن جيدين من حيث الصراعات والتحديات والقتال، كنا متسرعين للغاية. الوضع صعب للغاية في الوقت الحالي.
"كان هناك توتر بعد أن استقبلنا الهدف، لكن ليس قبل ذلك. حاولنا التسرع في الأمور وهذا أمر طبيعي عندما تكون في موقف صعب. لقد تخلصنا من المواقف السابقة وفي النهاية، نحن في موقف صعب للغاية. لا يمكننا الخروج منه بمجرد الحديث عنه. سيتطلب الأمر الكثير من العمل الشاق.
"إنها مشكلة. على كل فرد في الفريق أن يتحمل المسؤولية أيضاً. كرة القدم هي لعبة جماعية وعلى الجميع تحمل المسؤولية. علينا استيعاب هذا الأمر وتقبله. نحتاج إلى العمل بجدية أكبر. علينا الاستمرار.
"الجميع يشعر بخيبة أمل، كما هو متوقع، لأن الخسارة على أرضنا أمام نوتنغهام فورست أمر سيئ للغاية في نظري. هذا أقل ما يمكنني قوله عن الموضوع. الأهداف التي استقبلناها كانت سهلة للغاية وعلينا جميعًا أن ننظر في المرآة. أنا في هذا النادي منذ فترة طويلة وقد مررنا بمصاعب. سنعود بقوة، لكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها. أنا لست من النوع الذي يستسلم وسنواصل المضي قدمًا.
"لا يمكنني أن أحكم على ما يفعله المشجعون إذا غادروا مبكرًا. أعلم أن المشجعين مروا معنا بأوقات عصيبة وأوقات سعيدة. سيكونون معنا عندما نخرج من هذه الأزمة لأننا سنخرج منها".
مشاكل ليفربول الدفاعية بالأرقام
ميل ليفربول إلى استقبال الأهداف من الكرات الثابتة سيكون بالتأكيد مصدر قلق للطاقم الفني بقيادة آرني سلوت. استقبل الريدز حتى الآن تسعة أهداف من الكرات الثابتة في موسم 2025/26 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفقًا لإحصائيات Opta Stats، هذا هو ثالث أسوأ سجل في الدوري الإنجليزي الممتاز.
يتلقى فريق فان دايك 1.81 هدفًا في المباراة الواحدة هذا الموسم. خلال مسيرته نحو الفوز باللقب الموسم الماضي، تلقى الريدز 41 هدفًا فقط في 38 مباراة.
في آخر ست مباريات في جميع المسابقات، استقبل ليفربول ثلاثة أهداف في أربع مباريات.
هل يستطيع ليفربول إصلاح دفاعه المتداعي؟
عندما تبع ليفربول فوزه بلقب الدوري العشرين بإنفاق كبير في الصيف على مجموعة من المواهب الهجومية، اعتبره معظم المحللين المرشح الأوفر حظاً للدفاع عن لقبه.
ومع ذلك، كانت هناك تذمرات من عدم رضا النادي عن نقص الموارد في مركز الدفاع. ويبدو فشلهم في التعاقد مع قائد كريستال بالاس مارك جوي أكثر كارثية مع مرور كل مباراة. بينما يستعد الريدز لإحياء اهتمامهم باللاعب الدولي الإنجليزي، فإن الجدول المزدحم قبل فترة الانتقالات في يناير يعني أن الريدز سيضطرون إلى معالجة مشاكلهم بالموارد المتاحة لديهم. إذا لم يتمكنوا من ذلك، فقد يزيد ذلك من الضغط على سلوت، بعد أشهر قليلة من فوزه بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.
