فيديو | وصوله لم يكن عاديًا .. الإصابة تُجبر أشرف حكيمي على حضور غريب بحفل "الأفضل في إفريقيا" 2025

يُعد الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي أحد أبناء العملاق الإسباني ريال مدريد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الوصول إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2017.
وبعد موسم واحد مع الفريق الأول.. قام ريال مدريد بإعارة حكيمي لمدة موسمين إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني؛ قبل أن يبيعه صيف 2020 بشكلٍ نهائي، إلى عملاق إيطاليا إنتر.
وانتقل حكيمي من إنتر إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، في صيف عام 2021؛ وذلك مقابل مبلغ مالي ضخم، وصل إلى 68 مليون يورو.
وإجمالًا.. لعب الظهير المغربي 189 مباراة رسمية مع نادي باريس سان جيرمان؛ مسجلًا خلالها 27 هدفًا وصانعًا 38 آخرين.
أما أرقام أشرف حكيمي مع باقي الأندية التي مثّلها في مسيرته الكروية؛ فجاءت على النحو التالي:
* ريال مدريد: هدفان وتمريرة حاسمة في 17 مباراة رسمية.
* بوروسيا دورتموند: 12 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 73 مباراة رسمية.
* إنتر: 7 أهداف و11 تمريرة حاسمة في 45 مباراة رسمية.
وحصل حكيمي الذي يبلغ من العمر 27 سنة، على 17 لقبًا في مسيرته الكروية، مع جميع الأندية التي مثّلها؛ بداية من ريال مدريد ومرورًا ببوروسيا دورتموند وإنتر، حتى الوصول إلى فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم.