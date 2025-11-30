فيديو | "لن نستسلم أبدًا".. بوجبا يشعل حماس جماهير موناكو بعد إسقاط باريس سان جيرمان!

حصد موناكو النقاط الثلاث ضد باريس سان جيرمان يوم السبت ليبقي على سباق اللقب في الدوري الفرنسي مفتوحاً. حقق الفريق المضيف فوزاً صعباً، على الرغم من لعبه بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة من المباراة، بفضل هدف الفوز الذي سجله تاكومي مينامينو. سدد اللاعب الدولي الياباني كرة عرضية في الزاوية السفلية من داخل منطقة الجزاء ليضع موناكو في المقدمة قبل 22 دقيقة فقط من نهاية الوقت الأصلي.

ثم كان على موناكو أن يظل قوياً ويظهر شخصية رائعة ليحافظ على فوزه الثمين على باريس سان جيرمان عندما طرد ثيلو كيرر قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. حصل الألماني على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله القوي على إبراهيم مباي.

دخل بوجبا الملعب في الدقيقة 86، مضيفًا خبرته إلى فريق يائس لصد هجمات باريس سان جيرمان المتتالية. ساعد الفرنسي في إنهاء المباراة، وبعد أن خاض أول مباراة له مع الفريق على أرضه، ألقى كلمة أمام الجماهير بعد المباراة.

وقال النجم الفرنسي: "اليوم هو يوم مهم. فزنا اليوم، لكن المباراة التالية هي ما يهم. نحن نعمل بالفعل لتحقيق ذلك. نستمر في المضي قدمًا معًا. نحن لا نستسلم أبدًا. شكرًا لكم".