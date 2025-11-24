طرد إدريسا جانا جاي، بشكل مفاجئ من إيفرتون بعد أن ضرب زميله مايكل كين في وجهه خلال مباراة الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، بعد ثوانٍ من تسديدة الشياطين الحمر التي مرت بفارق ضئيل عن المرمى، واجه اللاعب المخضرم المدافع بغضب، قبل أن يبدو أنه ضربه. أخرج الحكم توني هارينجتون على الفور بطاقة حمراء، ليكمل الضيوف المباراة بـ10 لاعبين بعد 13 دقيقة من بدايتها.
فيديو | صفعه على وجهه.. طرد نجم إيفرتون في مواجهة مانشستر يونايتد والسبب ضرب زميله!
دراما مبكرة في أولد ترافورد
على غرار لي بوير وكيرون ديير في نيوكاسل عام 2005، اشتبك إدريسا جانا جاي مع زميله في إيفرتون كين، في مباراة فريقهما أمام مانشستر يونايتد، مساء اليوم الاثنين. سرعان ما طرد الحكم الأول، وشرعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في توضيح القرار.
ونشر مركز مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على منصة "إكس": "تم التحقق من قرار الحكم بإشهار البطاقة الحمراء لجاي، بسبب سلوكه العنيف وتأكيده من قبل تقنية الفيديو، حيث اعتبرت الحركة ضربة واضحة على وجه كين".
في تعليق على قناة سكاي سبورتس، أعرب أسطورة مانشستر يونايتد جاري نيفيل عن صدمته مما شاهده للتو، بينما أشاد بحارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد لمحاولته تهدئة الموقف.
وقال: "هناك صدام بينه وبين مايكل كين. يبدو الأمر دائمًا غير لائق عندما يتصادم لاعبان من نفس الفريق. توجه إدريسا جاي نحو مايكل كين، الذي لم يبدِ أي رد فعل. لقد دفعهما فقط، ولم يحدث شيء يذكر. أعتقد أن جوردان بيكفورد قام بعمل جيد جدًا، لكي نكون منصفين معه".
إيفرتون يصنع تاريخًا غير مرغوب فيه
وفقًا لشبكة "بي بي سي سبورت"، حصل أرسنال، والآن إيفرتون، على عدد من البطاقات الحمراء أكثر من أي فريق آخر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بلغ عددها 110 بطاقة. علاوة على ذلك، أصبح إدريسا جاي، أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في الدوري بسبب شجاره مع زميله في الفريق منذ ثنائي ستوك سيتي ريكاردو فولر وأندي جريفين في ديسمبر 2008.
وبالمناسبة، تنص قوانين "السلوك العنيف" على ما يلي: "مخالفة تستوجب الطرد - ضرب خصم أو أي شخص آخر على الرأس أو الوجه باليد أو الذراع، ما لم تكن القوة المستخدمة ضئيلة".
ووفقًا لنيفيل، كان من الممكن تجنب ذلك بسهولة لو تم إعطاء البطاقة الصحيحة.
وقال نيفيل: "هل كانت القوة المستخدمة ضئيلة؟ هذا هو السؤال. أعتقد أنها كانت ضئيلة. لا أعتقد أن الأمر كان كبيرًا على الإطلاق، لم يكونوا يتشاجرون، لم يكن شجارًا. كان من الممكن التعامل مع الأمر ببطاقة صفراء. لا أعتقد أنه كان من الضروري إعطاء بطاقة حمراء. أحاول الآن أن أتخيل ما سيقوله جاي وكين عندما يصلان إلى غرفة الملابس. كيف سيكون ذلك؟"
مستقبل إيفرتون ومانشستر يونايتد
بعد هذه المباراة، سيختتم فريق روبن أموريم شهر نوفمبر بمباراة خارج أرضه أمام كريستال بالاس في سيلهورست بارك يوم الأحد، بينما يستضيف فريق ديفيد مويس إيفرتون فريق نيوكاسل يونايتد يوم السبت. ثم يبدأ الشياطين الحمر شهر ديسمبر بمباراة أمام فريق وست هام يوم الخميس المقبل، بينما يلتقي فريق التوفيز مع بورنموث خارج أرضه قبل ذلك بيومين.