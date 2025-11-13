فيديو | "مُحتال" .. هجوم بالبيض على روبياليس يُعكر محاولته الأدبية لغسل سمعته!

خلال الحدث، اقتحم رجل القاعة وهو يصرخ بكلمة "محتال .. محتال!"، قبل أن يقوم برمي بيضتين باتجاه روبياليس، الذي تمكن من تفاديهما، وسرعان ما تدخل الحضور للسيطرة على المعتدي وإخراجه من المكان، ما سمح باستئناف الفعالية دون وقوع إصابات أو تعطيل كبير.

روبياليس، الذي بدا عليه التوتر والانفعال، حاول الاقتراب من المعتدي، إلا أن أفراد من فريقه الأمني منعوه من ذلك.

وفي تصريح لاحق، قال: "لحسن الحظ أنهم أوقفوني، لم أكن أعرف إن كان يحمل سلاحًا أو شيئًا آخر. رأيت امرأة حامل وطفلين صغيرين، وفكرت في سلامتهم. شعرت بالخوف، لا يهمني إن رموا البيض علي".

المثير أنه تم الكشف عن هوية المعتدي، إذ كان "عم" روبياليس، حيث ألقت الشرطة القبض عليه على الفور عقب الحادث، دون الكشف عن دوافعه وراء ذلك.