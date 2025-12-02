فيديو | مناوشات المؤتمرات الصحفية "عرض مستمر" في كأس العرب .. مدرب البحرين يُجيب صحفيًا عراقيًا بطريقة العقيدي!

انطلقت يوم أمس الإثنين في قطر بطولة كأس العرب فيفا 2025 بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، 12 منها يُشاركون بالفريق الأول، والجميع يطمح للفوز باللقب الثمين الذي يحمله منتخب الجزائر بانتصاره على تونس في النسخة الأخيرة التي أقيمت عام 2022.

وتشارك منتخبات السعودية، قطر، البحرين، عُمان، فلسطين، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، جزء القمر، قطر، الكويت، العراق، سوريا، السودان، الأردن والإمارات في النسخة التي انطلقت أمس من كأس العرب وتستمر حتى الـ18 من الشهر الجاري.

وافتتحت البطولة يوم أمس بفوز سوريا على تونس وانتصار فلسطين على قطر بنتيجة واحدة هي هدف دون رد، وتتواصل المباريات اليوم بمواجهة تجمع المغرب مع جزر القمر وأخرى بين مصر والكويت وثالثة تجمع السعودية مع عُمان وهي منتظرة للغاية خاصة بعدما الجدل الذي صاحب المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء من جانب رينارد والعقيدي يوم أمس.