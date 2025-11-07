فيديو | ليونيل ميسي يشارك لامين يامال وفلوريان فيرتس في إعلان جديد لكأس العالم 2026

تبدأ قصة الإعلان في مانهاتن، حيث تترأس ترينيتي رودمان مشهدًا في كشك صحف مزدحم، كل الصفحات الأولى تتحدث عن أفضل لاعبي كرة القدم في العالم وهم يكسرون تقاليد التدريب استعدادًا لعرض الصيف المقبل.

ثم يأتي فيرتس، العبقري الألماني، الذي يدخل ملعب تدريب بتوجيهات من جوليان ناجيلسمان، يستهدف تحسين لياقته قبل بطولة كأس العالم من خلال مواجهة لاعبي هوكي الجليد الكنديين والمصارعين المكسيكيين.

وبعد ذلك، ينتقل الفيلم جنوبًا إلى صالون غربي مغبر في قلب أمريكا، حيث يدخل الفتى الإسباني لامين يامال، الذي يظهر هدوءًا كبيرًا وهو يلعب بالكرة فوق ثور ميكانيكي.

سيطرته الخالصة تنال إعجاب وتقدير أيتانا بونماتي، لاعبة برشلونة الفائزة بالكرة الذهبية والتي تعتبر شخصية بارزة في وسط الميدان الإسباني.

ثم يتغير المشهد من الأحذية الرعاة إلى أحذية البولينج، ففي صالة للبولينج مضاءة بالنيون، يظهر النجم الأسطوري ليونيل ميسي بزي جديد للأرجنتين، هادئًا كعادته، بينما يراقبه زميله في المنتخب والنادي رودريجو دي بول.

ويقوم العبقري الأرجنتيني برمية تلو الأخرى بقدم كرة من أديداس، حيث تعكس دقته على ممرات البولينج الكمال الذي يستهدف تحقيقه في الملعب الصيف المقبل.