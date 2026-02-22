Getty
فيديو: ليونيل ميسي الغاضب يُقيد في النفق من قبل لويس سواريز بعد هزيمة إنتر ميامي أمام لوس أنجلوس إف سي
إنتر ميامي يتعرض لهزيمة ساحقة على يد لوس أنجلوس إف سي
عاد ميسي من الإصابة للمشاركة في المباراة ضد LAFC، لكنه لم يتمكن من إحداث تأثير حيث بدأ إنتر ميامي الموسم الجديد بهزيمة 3-0. إنها بداية سيئة للدفاع عن اللقب بالنسبة لفريق هيرونز، وقد اشتعلت الأعصاب بعد ذلك. شوهد ميسي غاضبًا بشكل واضح وهو يندفع عبر الباب بينما حاول سواريز إيقافه، وفقًا لـ TyC Sports. تم إبلاغ MLS في البداية بالحادث حيث تم الإشارة إلى أن ميسي دخل مقر الحكام، لكن المهاجم الأرجنتيني لم يدخل في الواقع إلى منطقة محظورة.
شاهد سواريز وهو يسحب ميسي الغاضب بعيدًا
أكد مدير الاتصالات في منظمة الحكام المحترفين كريس ريفيت لشبكة ESPN أن ميسي لم يدخل منطقة الحكام بشكل غير قانوني. وقال ريفيت: "بعد التحدث مع مسؤولي المباراة، يمكننا أن نؤكد أنه لم يدخل المكان".
ماسكيرانو يرد على هزيمة ميامي
وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، عندما سئل عن الحادثة: "لا، لا، لا، لم أرَ شيئًا. الحقيقة هي أن المباراة انتهت ثم ذهبت إلى غرفة الملابس".
وأضاف ماسكيرانو عن الأداء المخيب للآمال لفريقه: "لقد هزمونا بشكل عادل، هذه هي الحقيقة. تحليلي الأولي يعطيني انطباعًا بأن النتيجة مضللة إلى حد ما؛ المباراة نفسها لم تظهر هذا الفارق. من الواضح أن لوس أنجلوس أحدثت فارقًا من حيث التحولات؛ لقد أضروا بنا كثيرًا. لن نجعل من هذا الأمر مأساة؛ نحن نعلم أننا يجب أن نتحسن، يجب أن نستمر في التركيز على الأشياء الإيجابية التي قمنا بها".
- Getty Images Sport
ما هو المستقبل الذي ينتظر إنتر ميامي؟
لم ينتهك ميسي سياسة الدوري ولن يتعرض لأي عقوبة من لجنة الانضباط في الدوري الأمريكي لكرة القدم. سيبحث إنتر ميامي وميسي عن فوزهما الأول في الموسم الجديد في المباراة المقبلة ضد أورلاندو سيتي.
