فيديو | كرر الخطأ مرتين.. ميدو يسقط في ستوديو الدوري الإيطالي بقصة وهمية عن "كونتي"!

وقع نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام "ميدو"، في خطأ محرج "مرتين" خلال تواجده في استوديو تحليلي، كشفت عن فجوة واضحة في معلوماته الرياضية.

فبينما كان يستعرض الأسلوب التدريبي الصارم للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المعروف بشخصيته الحادة وميله لاختلاق أجواء من التوتر والضغط لتحفيز لاعبيه، انزلق ميدو إلى ادعاء خاطئ تماماً، زاعماً "مرتين" أن كونتي سبق له تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

لم يكتفِ ميدو بهذا الادعاء العاري عن الصحة، بل استند إليه لبناء تحليل كامل، مقارناً بين أسلوب كونتي المزعوم في باريس وأسلوب المدرب المصري حسام حسن، حيث قال: "كونتي بيتخانق في أوضة فاضية، ميقدرش يعيش من غير مشكلة وضغوط، زي حسام حسن، الذي لعبت وتدربت معه، إنه يتغذى على الضغط. ناس من اللي كانت تتدرب مع كونتي في PSG (باريس سان جيرمان) قالوا إنه بيقعد 3-4 أيام ميقولش صباح الخير وميتكلمش مع حد".

هذا التصريح، الذي تضمن معلومة مغلوطة عن مسيرة مدرب عالمي بحجم كونتي، لم يمر مرور الكرام. فقد سارع المتابعون والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لتصحيح المعلومة، مؤكدين أن كونتي لم يتولَ قط قيادة النادي الباريسي، ما وضع مصداقية تحليلات ميدو ومعلوماته الرياضية على المحك، وأثار موجة من السخرية والانتقادات التي طالت دقة تحضيره واستحضاره للحقائق قبل الظهور الإعلامي.