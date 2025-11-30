في سياق حديثه عن شخصية المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نابولي، نسب إليه تجربة تدريبية وهمية مع نادي باريس سان جيرمان، ما عرض دقة معلوماته لانتقادات لاذعة من قبل الجماهير والمتابعين.
فيديو | كرر الخطأ مرتين.. ميدو يسقط في ستوديو الدوري الإيطالي بقصة وهمية عن "كونتي"!
ميدو يسقط في خطأ فادح
وقع نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسام "ميدو"، في خطأ محرج "مرتين" خلال تواجده في استوديو تحليلي، كشفت عن فجوة واضحة في معلوماته الرياضية.
فبينما كان يستعرض الأسلوب التدريبي الصارم للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المعروف بشخصيته الحادة وميله لاختلاق أجواء من التوتر والضغط لتحفيز لاعبيه، انزلق ميدو إلى ادعاء خاطئ تماماً، زاعماً "مرتين" أن كونتي سبق له تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.
لم يكتفِ ميدو بهذا الادعاء العاري عن الصحة، بل استند إليه لبناء تحليل كامل، مقارناً بين أسلوب كونتي المزعوم في باريس وأسلوب المدرب المصري حسام حسن، حيث قال: "كونتي بيتخانق في أوضة فاضية، ميقدرش يعيش من غير مشكلة وضغوط، زي حسام حسن، الذي لعبت وتدربت معه، إنه يتغذى على الضغط. ناس من اللي كانت تتدرب مع كونتي في PSG (باريس سان جيرمان) قالوا إنه بيقعد 3-4 أيام ميقولش صباح الخير وميتكلمش مع حد".
هذا التصريح، الذي تضمن معلومة مغلوطة عن مسيرة مدرب عالمي بحجم كونتي، لم يمر مرور الكرام. فقد سارع المتابعون والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لتصحيح المعلومة، مؤكدين أن كونتي لم يتولَ قط قيادة النادي الباريسي، ما وضع مصداقية تحليلات ميدو ومعلوماته الرياضية على المحك، وأثار موجة من السخرية والانتقادات التي طالت دقة تحضيره واستحضاره للحقائق قبل الظهور الإعلامي.
مسيرة تاريخية لكونتي في كرة القدم
يُعتبر المدرب الإيطالي المخضرم أنطونيو كونتي، البالغ من العمر 56 عاماً، أحد أبرز الأسماء في عالم التدريب الكروي الحديث. بدأ كونتي مسيرته التدريبية كمساعد مدرب في سيينا موسم 2005-2006، قبل أن يتولى القيادة الفنية لعدة أندية إيطالية صغيرة مثل أريتسو وباري وأتالانتا، حيث صقل خبراته التدريبية.
جاءت نقطة التحول الحقيقية في مسيرة كونتي عندما تولى تدريب يوفنتوس في صيف 2011، حيث قاد "البيانكونيري" لثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي (2011-2014)، بالإضافة إلى لقب كأس السوبر الإيطالي. بعد ذلك، تولى تدريب المنتخب الإيطالي لمدة عامين، قبل أن يخوض تجربة ناجحة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري في موسمه الأول (2016-2017) وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم التالي.
عاد كونتي إلى إيطاليا في صيف 2019 ليتولى تدريب إنتر ميلان، ونجح في قيادة "النيراتزوري" لكسر هيمنة يوفنتوس والفوز بلقب الدوري الإيطالي موسم 2020-2021. وبعد فترة قصيرة مع توتنهام الإنجليزي، تولى كونتي تدريب نابولي في صيف 2024، حيث يقود الفريق حالياً في موسم 2025-2026، وقد حقق معه لقب الدوري الإيطالي في موسمه الأول (2024-2025).
يرتبط كونتي بعقد مع نابولي حتى صيف 2027، ويطمح لمواصلة حصد الألقاب مع فريق الجنوب الإيطالي، معتمداً على فلسفته التدريبية الصارمة وشخصيته القيادية القوية التي جعلته أحد أنجح المدربين في العالم.
- AFP
ماذا بعد لكونتي في نابولي؟
يواجه المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي موجة من السخط داخل غرفة ملابس نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، رغم تحسن علاقته مع رئيس النادي.
وتشير تقارير إلى تذمر اللاعبين من أساليب كونتي التدريبية، خاصة غياب جداول تدريب أسبوعية منتظمة، مما يربك حياتهم الشخصية ويثير إرهاقهم البدني، وهو ما أكده وكيل أحد اللاعبين.
رغم هذه الأزمات، حقق نابولي فوزاً معنوياً في دوري أبطال أوروبا على كاراباج، تلاه فوز هام على أتالانتا في الدوري، مما ساهم في توحيد الفريق مجدداً. وقد احتفل كونتي مع لاعبيه عقب المباراة تكريماً لذكرى مارادونا.
ويخوض نابولي مباراة مهمة خارج الأرض أمام روما اليوم الأحد في الدوري الإيطالي، وحال الفوز فإن فريق كونتي سيصل إلى صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع ميلان، بينما يتراجع روما (حال الخسارة) إلى المركز الرابع بـ27 نقطة، بفارق الأهداف خلف إنتر (الثالث).