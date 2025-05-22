فيديو | جمهور الأهلي يهاجم جابري فيجا ضد الاتفاق .. واللاعب يعتذر ويرد على أنباء الرحيل!

فيجا أقوى الأسماء المرشحة للرحيل عن الأهلي..

قدم النجم الإسباني جابري فيجا، صانع ألعاب النادي الأهلي، مستوى سيئ للغاية، في خسارة الفريق الأول لكرة القدم ضد الاتفاق.

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الأهلي خسر (1-3) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بهذه النتيجة.. تجمد الفريق الأهلاوي عند النقطة 64، في المركز "الخامس" بجدول ترتيب دوري روشن؛ ليفقد فرصة المشاركة في كأس السوبر السعودي، الموسم الرياضي القادم.