فيديو | بيرس مورجان يدافع عن صديقه كريستيانو رونالدو بعد طرد أيرلندا: "ميسي فعل نفس السلوك ولم يحدث شيء!"

ونشر مورجان عبر "إكس" لقطات للأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يضرب بالمرفق لاعبًا في إحدى مباريات الدوري الأمريكي مع عبارة: "وعندما فعل ميسي نفس الشيء مؤخرًا، لم يتم فعل أي شيء".

وكانت قد شهدت مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الأيرلندي، مساء الخميس، ردود فعل واسعة تجاوزت نتيجة المواجهة نفسها، بعدما بدا تركيز الجماهير والإعلام منصبًّا على واقعة طرد النجم كريستيانو رونالدو، التي خطفت الأضواء بشكل كامل.

وتعرّض رونالدو للطرد عند الدقيقة 61 من اللقاء الذي انتهى بخسارة البرتغال بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026. هذه الهزيمة أجّلت حسم تأهل المنتخب البرتغالي إلى المونديال حتى السادس عشر من نوفمبر 2025، حين يستضيف منتخب أرمينيا في لشبونة في مواجهة سيكون عنوانها "لا بديل عن الفوز".

ورغم الإخفاق، ما يزال منتخب البرتغال يحتل صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، بفارق نقطتين عن المجر التي تلاحقه في الوصافة، وثلاث نقاط عن أيرلندا صاحبة المركز الثالث، وهو ما يزيد من اشتعال المنافسة قبل الجولة الأخيرة.