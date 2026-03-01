AFP
فيديو: أنتوني لاعب مانشستر يونايتد الفاشل يسجل هدفاً رائعاً بضربة مقصية لريال بيتيس في ديربي إشبيلية
أنتوني يضيء ديربي إشبيلية
لم تمر سوى 15 دقيقة على المباراة حتى حدثت الانطلاقة. بعد أن انحرفت الكرة بشكل خطير داخل منطقة الجزاء، رد أنتوني بدقة غريزية. أعاد تموضعه بشكل مثالي، وقفز في الهواء ليضرب الكرة بضربة خلفية رائعة أرسلتها إلى الشباك، دون أن يترك أي فرصة لحارس مرمى إشبيلية.
شاهد هدف أنتوني الرائع
بطولات ديربي وإشراقة متجددة
أنتوني، الذي وصل إلى إسبانيا بعد ثلاث سنوات صعبة في أولد ترافورد، وجد البيئة المثالية للازدهار تحت شمس إشبيلية. لم يكن الهدف الذي سجله في الديربي مجرد ضربة حظ، بل كان تتويجًا لفترة من التميز المستمر جعلته القائد الفني بلا منازع لفريق لوس فيرديبلانكوس. وقد أكسبته قدرته على تقديم أداء مذهل في المباريات الأكثر ضغطًا محبة جماهير بيتيس.
لكن ذلك لم يكن كافياً لإلهام بيتيس للفوز يوم الأحد. أعطى ألفارو فيدالغو التقدم 2-0 للمضيفين قبل الاستراحة، لكن إشبيلية عاد ليضمن التعادل 2-2 في الشوط الثاني بفضل هدفي أليكسيس سانشيز (لاعب آخر فاشل في مانشستر يونايتد) وإيساك روميرو. جعلت رأسية سانشيز التي أعادت إشبيلية إلى المباراة منه أقدم لاعب يسجل في ديربي الدوري الإسباني بين إشبيلية وبيتيس في القرن الحادي والعشرين، عن عمر 36 عامًا و72 يومًا، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله خواكين سانشيز.
أرقام مذهلة للبرازيلي
مع هذه المساهمة الأخيرة، سجل أنتوني 20 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 57 مباراة لعبها مع بيتيس. هذه الأرقام تعكس مستوى من الثبات نادرًا ما حققه خلال فترة وجوده في مانشستر، مما يشير إلى أن أسلوب اللعب الإسباني والحرية التكتيكية الممنوحة له في بيتيس قد أطلقت العنان لإمكاناته الحقيقية.
ويؤكد التحليل الإضافي لموسمه الحالي أهميته الأساسية في الأداء الهجومي للفريق. في نسخة الدوري الإسباني الحالية، سجل 12 هدفًا مباشرًا، أكثر من أي زميل آخر في الفريق. وتؤكد هذه الإحصائية هيمنته على دوره كمحور إبداعي للفريق، مما يثبت أنه أكثر من مجرد صانع أهداف؛ فهو المحرك الذي يدفع النادي نحو التأهل إلى البطولات الأوروبية.
الأنظار تتجه نحو كأس العالم
مع تقدم الجدول الدولي، من المؤكد أن أداءً بهذه الأهمية سيجذب انتباه مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي. تحدث أنتوني عن طموحاته الدولية في مقابلة أجراها مؤخرًا مع FIFA: "اللعب في كأس العالم العام المقبل سيكون حلمًا يتحقق وأحد أكبر أهداف مسيرتي. أعلم أنني إذا أردت استعادة مكاني في تشكيلة البرازيل، عليّ أن أقدم أفضل ما لدي هنا في بيتيس. أريد أن أعمل بجد يومًا بعد يوم لأضمن أنني جاهز لمساعدة البرازيل".
سيعود الجناح المتألق إلى الملاعب عندما يواجه ريال بيتيس فريق خيتافي في المباراة المقبلة بالدوري الإسباني يوم 8 مارس.
