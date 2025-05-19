فيديو | "أنا هلالي بكمل بالذهب" .. سالم الدوسري ينهي الشائعات رسميًا ويجدد عقده مع الزعيم

قصة الحب بين سالم والهلال مستمرة..

بعد الكثير من الجدل.. أعلن نادي الهلال مساء اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه الدولي سالم الدوسري، جناح الفريق الأول لكرة القدم.

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عقد سالم البالغ من العمر 33 سنة، كان من المقرر أن ينتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث بدأ الهلال التفاوض معه منذ فترة طويلة، دون التوقيع الرسمي.

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تأخُر سالم في التوقيع على تجديد عقده مع الزعيم الهلالي، أثار الكثير من الجدل بشأن رحيله عن صفوف الفريق الأزرق؛ خاصة في ظل تلقيه عروضًا سعودية مغرية.