فيديو | الجراح لم تلتئم بعد.. فالفيردي يتذكر سيناريو 2023 ويكظم غيظه أمام أليكس باينا المستفز!
شاهد ماذا حدث بين فالفيردي وباينا؟
وخلال الدقيقة 16 من مباراة نصف النهائي التي جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني، تجدد الاشتباك المعنوي بين فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد وأليكس باينا لاعب أتلتيكو مدريد، بعدما قام الأخير بإمساك واضح بقميص فالفيردي أثناء محاولة اللاعب الأوروجوياني المرور بالكرة.
ردة فعل فالفيردي جاءت على غير المتوقع، إذ التفت مباشرة نحو باينا ووبخه بإيماءة جسدية واضحة التقطتها عدسات الكاميرات ولكنه لم يتعد عليه بالضرب بل بمجرد دفعة خفيفة كي يبعده عن طريقه، في مشهد أعاد للأذهان الصدام القديم بين الطرفين. حكم اللقاء احتسب خطأ على لاعب أتلتيكو مدريد، لكنه اكتفى بذلك دون إشهار البطاقة الصفراء.
ماذا حدث في الموقف الشهير بينهما؟
هذا المشهد لم يكن عابرًا بالنسبة للمتابعين، إذ أعاد فتح ملف العلاقة الشائكة بين اللاعبين، والتي تعود إلى أبريل 2023، حين كان باينا لاعبًا في صفوف فياريال. آنذاك، اتُهم فالفيردي بتوجيه لكمة إلى باينا عقب إحدى المباريات، في حادثة أثارت ضجة إعلامية كبيرة داخل وخارج إسبانيا.
فالفيردي خرج وقتها بتفسير علني، مؤكدًا أن تصرفه جاء ردًا على تصريحات مسيئة قال إن باينا وجهها له بشأن نجله، سواء خلال المباراة أو في محيط حافلات الفريقين، في إشارة إلى الظروف الصحية الصعبة التي مرت بها زوجته مينا بونينو أثناء فترة الحمل. وأوضح لاعب ريال مدريد أن تلك الكلمات تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وهو ما دفعه لفقدان السيطرة على أعصابه.
في المقابل، نفى باينا تلك الرواية بشكل قاطع عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما نُسب إليه “غير صحيح تمامًا”، ومشددًا على أنه لم يتطرق من الأساس إلى أي أمور شخصية تتعلق بعائلة فالفيردي، وهو ما زاد من تعقيد القضية وأدخلها في مسار قانوني وتأديبي طويل.
القضية وصلت إلى أروقة اللجان المختصة، قبل أن يُعلن في يوليو 2023 عن تبرئة فالفيردي، بعد أن قبلت لجنة المسابقات الأدلة والمرافعات المقدمة من نادي ريال مدريد. قرار البراءة أغلق الملف رسميًا على المستوى القانوني، لكنه لم ينجح في طي صفحته إنسانيًا أو نفسيًا، خاصة بالنسبة للاعب الإسباني.
أزمة نفسية تسبب فيها فالفيردي
بعد أشهر من الحادثة، عاد باينا للحديث عنها في مقابلة إذاعية مع "كادينا سير"، كاشفًا عن التأثير النفسي الكبير الذي تركته الواقعة عليه. وأقر اللاعب بأن الضغوط التي تعرض لها كانت قاسية إلى درجة أنه فكر جديًا في اعتزال كرة القدم، قائلًا: “وصلت لمرحلة انفجرت فيها نفسيًا، ولم أعد قادرًا على التحمل”.
وأوضح باينا أن الدعم الذي تلقاه من أسرته والمقربين منه، إضافة إلى استدعائه للمنتخب، لعب دورًا حاسمًا في مساعدته على تجاوز تلك المرحلة الصعبة والعودة تدريجيًا إلى مستواه الذهني والبدني. ورغم كل ما حدث، أبدى اللاعب الإسباني نضجًا لافتًا حين تحدث عن فكرة المصالحة.
وأكد باينا في تصريحاته أنه لا يغلق الباب أمام إنهاء الخلاف مع فالفيردي، معتبرًا أن “النمو والنضج والتقدم في الحياة يتطلب القدرة على التسامح”، معبرًا عن استعداده للجلوس مع لاعب ريال مدريد وفتح صفحة جديدة، إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.
الجراح لم تلتئم بعد!
إلا أن مشهد نصف نهائي السوبر الإسباني أكد أن الجراح لم تلتئم بعد، وأن التوتر لا يزال حاضرًا كلما تقاطع مسار اللاعبَين في مباراة رسمية. وبينما يحاول كل طرف التركيز على الجوانب الرياضية، تبقى الخلفية النفسية والإنسانية عنصرًا مؤثرًا يصعب تجاهله.
وبين قرارات التحكيم، وردود الفعل الجماهيرية، وتحليلات الإعلام، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كان هذا الصراع سيتحول يومًا إلى مجرد ذكرى من الماضي، أم أنه سيظل حاضرًا في كل مواجهة قادمة بين فالفيردي وباينا، ليؤكد أن كرة القدم، رغم كونها لعبة، تحمل في طياتها قصصًا إنسانية معقدة تتجاوز حدود الملعب.