فيديو | تحول إلى الجوكر .. إرلينج هالاند يبهر متابعيه ويخيف جماهير مانشستر في يوم الهالوين!

ومع مرور تسع جولات، أصبح إرلينج هالاند، أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل إلى 11 هدفًا مع مانشستر سيتي، في موسم 2025-2026، ليصبح مرشحًا بقوة للفوز بجائزة الحذاء الذهبي في البريمييرليج، بعد أن خسرها لصالح نجم ليفربول، محمد صلاح، خلال الموسم الماضي.

"فتى الفايكنج"، صاحب الـ25 عامًا، سجل 22 هدفًا في الدوري مع كتيبة بيب جوارديولا، خلال موسم 2024-2025، لكنه اكتفى بـ31 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة، في حين قدم محمد صلاح موسمًا لا ينسى، بعدما سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة، ليقود ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي في أول موسم للمدرب الهولندي آرني سلوت، داخل قلعة آنفيلد.

أما عن الموسم الحالي، فإن هالاند غاب عن التسجيل في مباراتين فقط، أمام توتنهام وأستون فيلا، في الجولتين الثانية والتاسعة في الدوري الإنجليزي، فيما غاب عن مباراة كأس الرابطة، التي حقق فيها السيتي فوزًا على سوانزي سيتي بنتيجة (3-1).

ومن المتوقع أن يعود هالاند مع مانشستر سيتي، خلال استضافة بورنموث، الأحد، إلا أنه، بعد التعثر أمام أستون فيلا في المباراة الأخيرة، خرج إرلينج إلى الشوارع متنكرًا في زي "باتمان"، ليخيف المشجعين.