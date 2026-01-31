فوضى في تشيلسي.. طرد توديبو وشجار جماعي بعد "ريمونتادا" مذهلة!

بدا وست هام في طريقه لتحقيق فوز تاريخي على تشيلسي بعد أن تقدم 2-0 بفضل هدفين في وقت مبكر من المباراة. لكن تشيلسي عاد في الشوط الثاني ليحصد النقاط الثلاث، بفضل أهداف جواو بيدرو ومارك كوكوريلا وإنزو فرنانديز، ثم انحدرت المباراة إلى حالة من الفوضى في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث لعب المدافع الإسباني دور الشرير في المباراة.

مع اقتراب انتهاء الوقت، حاول الظهير إبعاد الكرة عن الملعب لضمان حصول فريقه على النقاط الثلاث، لكن جهوده قوبلت بدفعة قوية من آداما تراوري، مما أدى إلى اندلاع شجار، ثم دفع لاعب وست هام بيدرو، وانتهى الأمر بزميله توديبو بالتورط في المشكلة.

أمسك الفرنسي بيدرو من رقبته، وبعد مراجعة تقنية الفيديو، تم طرده من الملعب، كما شارك كول بالمر وكونستانتينوس مافروبانوس في نهاية ساخنة للديربي، حتى أن حارسي المرمى شاركا في الفصل بين اللاعبين المتشاجرين.