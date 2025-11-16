خسارة مالية لنجم السيتي.. فيل فودين يضطر لبيع قصر قيمته 3.25 مليون إسترليني بسعر مخفض!

العقار المكون من أربع غرف نوم يضم سينما ومسبحاً داخلياً وخمسة حمامات. كان فودين يتطلع لبيعه لأكثر من ستة أشهر. عرضها في البداية بسعر 3.25 مليون جنيه إسترليني، لكنه واجه صعوبة في جذب مشترٍ.

بعد عرض المنزل في بريستبري، تشيشاير للبيع في أبريل 2025، استغرق الأمر حتى منتصف نوفمبر للعثور على اهتمام مناسب.

وتزعم صحيفة "ديلي ميل" أن فودين يبيع المنزل بحوالي 2.9 مليون جنيه إسترليني - بعد أن خفض السعر إلى هذا الحد في محاولة للمضي قدماً (لإتمام البيع).