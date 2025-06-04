حسم مستقبل فهد بن نافل .. و"منصب أعلى" ينتظر المفرج في الهلال

تطورات إدارية مثيرة في الهلال..

جدل كبير صاحب "مستقبل" فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، خلال الأيام الماضية.

هذا الجدل اشتعل؛ بعد أن أعربت جماهير نادي الهلال عن غضبها الشديد، من ابن نافل ومجلس إدارته؛ عقب الموسم السيئ للفريق الأول لكرة القدم، في 2024-2025.

ولم يحقق الزعيم الهلالي سوى بطولة وحيدة فقط، في موسم 2024-2025؛ وهي كأس السوبر السعودي.

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وفي المقابل.. ودع الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين والنخبة الآسيوية، من ريع ونصف النهائي - على التوالي -؛ مع احتلال "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين.