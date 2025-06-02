فهد بن نافل يقرب الهلال من "3 صفقات" في سفرية باريس .. وعائلة برونو فيرنانديش تعطل الرابعة!

تطورات مثيرة في ميركاتو الهلال..

العالم كله يعلم الآن تحركات نادي الهلال، والصفقات المستهدفة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ قبل مونديال 2025.

الهلال يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025؛ حيث أسفرت القرعة عن وقوعه في "المجموعة الثامنة"، إلى جانب كل من ريال مدريد ورد بول سالزبروج وباتشوكا.

وقبل انطلاق المونديال.. دخل الزعيم الهلالي في مفاوضات مع المدير الفني سيموني إنزاجي "إنتر"، بالإضافة إلى النجوم فيكتور أوسيمين "نابولي"، برونو فيرنانديش "مانشستر يونايتد"، وثيو هيرنانديز "ميلان".