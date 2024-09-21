فنربخشة وجالطة سراي | مورينيو سقط في الفخ.. وماكسيمان "رسب" بأول اختبار!

ليلة سيئة لأصحاب الأرض

سقط فنربخشة في فخ الخسارة وسط جماهيره في مواجهة ضيفه جالطة سراي، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السادسة من الدوري التركي الممتاز.

وجاءت ثلاثية جالطة سراي عن طريق حارس فنربخشة دومينيك ليفاكوفيتش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 ودريس ميرتنز في الدقيقة 28 وجابرييل سارا في الدقيقة 59، بينما أحرز هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض إدين ديجو في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، واصل جالطة سراي التقدم في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بينما توقف جالطة سراي عند 13 نقطة في المركز الثاني.