رئيس فلومينينسي يعلن تحركه للتعاقد مع كريستيانو رونالدو .. وهذا موقف نجم النصر!

حلقة جديدة في مستقبل رونالدو..

لا يزال الحديث عن مستقبل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، يشغل العالم أجمع.

رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تضارب في الأنباء بشأن التجديد، أو الرحيل.

وقيل في البداية إن الأسطورة البرتغالية يخطط للرحيل عن الفريق النصراوي، بسبب عدم اقتناعه بالمشروع الرياضي؛ قبل أن يؤكد الإعلامي الرياضي سانتي أونا أن اللاعب اتفق مع الإدارة، على تجديد عقده، بعد حصوله على "ضمانات" من صندوق الاستثمارات السعودي.