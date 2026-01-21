yelo-league@FDL_KSA_X
أحمد مجدي

"فرصة عمل براتب مليون يورو!".. نادٍ سعودي يبحث عن لاعب خط وسط بموقع توظيف عبر الإنترنت

من المتوقع أن يحظى العرض باهتمام متزايد بين الوكلاء واللاعبين

أعلن موقع التوظيف الرياضي المتخصص FutbolJobs عن طرح عرض عمل جديد قادم من المملكة العربية السعودية، يستهدف التعاقد مع لاعب خط وسط للانضمام إلى أحد أندية الدرجة الأولى السعودية، في خطوة تعكس استمرار الجاذبية المتزايدة للدوري السعودي على مستوى استقطاب اللاعبين من مختلف الأسواق الكروية.

وبحسب ما أورده الموقع، فإن العرض موجّه تحديدًا للاعبين الذين يشغلون مركز لاعب الوسط الدفاعي، على أن يكون المرشح قادرًا على تلبية مجموعة من الشروط الفنية والإدارية التي وضعها النادي الراغب في التعاقد. ويُعد هذا الإعلان واحدًا من أبرز العروض المتداولة حاليًا، ليس فقط بسبب طبيعة الدوري، ولكن أيضًا بسبب المقابل المالي الكبير المعروض.

  • تفاصيل العرض والمركز المطلوب

    النادي السعودي، الذي لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن، ينافس في دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو"، ويسعى لتعزيز صفوفه بلاعب وسط يتمتع بالخبرة والانضباط التكتيكي، وقادر على قيادة منطقة الارتكاز داخل الملعب. ويشترط العرض أن يكون اللاعب قد سبق له خوض تجارب في دوريات من مستوى مماثل أو أعلى، بما يضمن قدرته على التأقلم سريعًا مع متطلبات المنافسة في الكرة السعودية.

    ويُنظر إلى مركز الوسط الدفاعي باعتباره أحد أهم المراكز في أي فريق، نظرًا لدوره المحوري في الربط بين الخطوط، وقطع الكرات، وبناء اللعب من الخلف. لذلك، فإن النادي يبحث عن لاعب يمتلك وعيًا تكتيكيًا عاليًا، وقدرة بدنية جيدة، وخبرة في التعامل مع ضغط المباريات.

    • إعلان

  • الشروط المطلوبة للتقديم

    حدد العرض مجموعة من المتطلبات الواضحة أمام اللاعبين الراغبين في التقدم، أبرزها ضرورة إرسال سيرة ذاتية رياضية مفصلة، أو الاكتفاء بتقديم رابط الحساب الشخصي على موقع "ترانسفير ماركت"، بما يتضمنه من بيانات وإحصائيات محدثة عن مسيرة اللاعب.

    كما يشترط النادي إرسال فيديو محدث لأبرز لقطات اللاعب، يبرز قدرات اللاعب الفنية والبدنية، ويشمل لقطات من مشاركاته الأخيرة، سواء مع ناديه السابق أو خلال الموسم الحالي، في حال كان نشطًا حتى وقت قريب. ويُعد هذا الفيديو عنصرًا حاسمًا في عملية التقييم الأولي قبل الانتقال إلى المراحل التالية من التفاوض.

    ومن بين الشروط اللافتة في العرض، أن يكون اللاعب حرًا دون ارتباط تعاقدي مع أي نادٍ، أو أن يكون ممثلًا بواسطة وكيل يمتلك السيطرة الكاملة على حقوق تمثيله، بما يسهل إجراءات التفاوض والتوقيع دون أي تعقيدات قانونية أو إدارية.

  • المقابل المالي نقطة الجذب الكبرى

    يُعد الجانب المالي هو أبرز ما يميز هذا العرض، حيث كشف موقع FutbolJobs أن الراتب السنوي المعروض يتراوح بين 600 ألف يورو ومليون يورو، وهو رقم كبير مقارنة بالعديد من الدوريات المتوسطة في أوروبا وأمريكا اللاتينية، ويعكس القوة الاقتصادية المتنامية للأندية السعودية، حتى خارج دوري روشن للمحترفين.

    هذا النطاق المالي يمنح النادي مرونة في التفاوض، بحسب خبرة اللاعب وسيرته الذاتية، كما يفتح الباب أمام استقطاب لاعبين ذوي جودة عالية، ربما كانوا خارج دائرة الاهتمام في دورياتهم السابقة، أو يبحثون عن تجربة جديدة تجمع بين الاستقرار المالي والتحدي الرياضي.

  • اهتمام متزايد من اللاعبين والوكلاء

    الأندية السعودية تتطلع لاتباع نهج احترافي واضح في سوق الانتقالات، قائم على الاستقطاب المدروس والبحث عن لاعبين قادرين على إحداث الفارق. كما يؤكد أن الاستثمار في كرة القدم لم يعد حكرًا على أندية القمة فقط، بل امتد إلى مختلف درجات المنافسة.

    ويرى متابعون أن مثل هذه العروض تسهم في رفع المستوى الفني العام للدوري، وتزيد من حدة التنافس، خاصة مع وجود طموحات لدى العديد من أندية الدرجة الأولى بالصعود إلى دوري روشن، وهو ما يتطلب عناصر خبرة قادرة على قيادة المشروع داخل الملعب.

    من المتوقع أن يحظى هذا العرض باهتمام واسع من اللاعبين ووكلاء الأعمال، خاصة أولئك الذين يبحثون عن عقود قوية ماليًا في بيئة كروية آخذة في التطور. كما أن وضوح الشروط وسقف الراتب المحدد يجعل العرض جذابًا وسهل التقييم من الناحية المهنية.

    وفي ظل الزخم الذي تشهده الكرة السعودية خلال السنوات الأخيرة، تبدو مثل هذه الإعلانات مؤشرًا جديدًا على أن سوق الانتقالات في المملكة بات واحدًا من أكثر الأسواق نشاطًا وجاذبية، ليس فقط للنجوم الكبار، بل أيضًا للاعبين الطموحين الباحثين عن فرصة لإعادة إطلاق مسيرتهم في بيئة تنافسية واحترافية.

0