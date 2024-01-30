فرحة الهلال وكونتي حذرنا من "المتخاذل" حكيمي .. ردود الأفعال على وداع المغرب لكأس إفريقيا

العرب جميعًا يودعون أمم إفريقيا

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نهاية صادمة لمشوار المنتخب المغربي في كأس الأمم الإفريقية، بالخروج من دور الـ16 للبطولة بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين.

الهدف الأول لجنوب إفريقيا جاء عن طريق إيفيدينس ماكجوبا، قبل أن تتاح فرصة التعادل لأشرف حكيمي من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكنه أهدرها بغرابة شديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمور تصعبت على المغرب بعد هذه الركلة وكذلك بطرد سفيان أمرابط، ليحرز منتخب البافانا بافانا الهدف الثاني لتيبوهو موكيانا في الدقيقة 95.

خروج المغرب يأتي بعد مغادرة كل من موريتانيا ومصر وتونس والجزائر للمسابقة، ليخرج العرب جميعًا من الكان، ونستعرض معًا ردود الأفعال على هذا الوداع المحبط..

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