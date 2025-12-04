"ليس لدينا خطة لإيقاف نجم جزر القمر" .. مساعد رينارد يعلق على غيابه، ومسؤول يتدخل لمنع تكرار أزمة العقيدي!

ورغم ذلك، إلا أن صالح الشهري أجاب بالفعل على سؤال الصحفي، بقوله إن مشاركة اللاعبين الأجانب له جانب إيجابي، بالاحتكاك مع أفضل اللاعبين العالميين، مثل مزاملته لكريم بنزيما، وسلبي - نوعًا ما - في قلعة عدد الدقائق التي يشارك بها بعض اللاعبين، إلا أن هناك لاعبين أساسيين مع فرقهم أيضًا.
وحول ظاهرة ضياع الفرص، قال الشهري إنها جزء من كرة القدم، مضيفًا أن كل اللاعبين يحاولون خدمة المنتخب بتسجيل كل الفرص المتاحة، ولكن يجب أن يبقى التوفيق حاضرًا.
وفي ظل خوض مباراة كل يومين، ألمح الشهري إلى إمكانية حصول بعض اللاعبين على راحة في الجولة الثالثة، حتى يكونوا بكامل قوتهم في ربع النهائي، معربًا عن تمنياته بالتأهل من مواجهة جزر القمر، رغم تأكيده على صعوبة المباراة.
وتحدّث الشهري عن المنتخبات الإفريقية بشكل عام، في ظل الاستعداد لمواجهة جزر القمر والمغرب، قائلًا إنهم يتمتعون بالقوة البدنية، ولكن المنتخبات مع تطور كرة القدم، باتت جميعها تملك السرعة والمهارة، مضيفًا أن المواجهات الآسيوية والإفريقية دائمًا ما تحمل طابع القوة والإثارة.
ويحل المنتخب السعودي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المغرب، المتصدر بفوزه على جزر القمر في الجولة الأولى، بنتيجة (3-1)، فيما تمكن الأخضر من اقتناص أولى ثلاث نقاط، بعد فوزه على عمان (2-0)، بفضل ثنائية صالح الشهري وفراس البريكان.