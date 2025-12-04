Herve Renard Francois Rodrigues Saudi ArabiaGetty
محمود خالد

"ليس لدينا خطة لإيقاف نجم جزر القمر" .. مساعد رينارد يعلق على غيابه، ومسؤول يتدخل لمنع تكرار أزمة العقيدي!

ماذا دار في المؤتمر الصحفي لمباراة السعودية وجزر القمر؟

باتت الجماهير السعودية، في حالة ترقب لمساعد مدرب المنتخب الأول، فرانسوا رودريجيز، والذي سيقود الأخضر بدلًا من المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في مباراة الأخضر أمام جزر القمر.

وتحدث فرانسوا، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة السعودية وجزر القمر في كأس العرب 2025، بشأن غياب رينارد، وموقفه من المباراة التالية أمام المغرب، وكذلك بعض النقاط حول المواجهة، وخطة إيقاف أحد أبرز نجوم المنافس.

وبعد فوزه في المباراة الأولى ضد سلطنة عمان، يستعد المنتخب السعودي لملاقاة جزر القمر، الجمعة، على ملعب البيت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية، في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

    غياب رينارد عن المنتخب السعودي

    ومن المقرر أن يتولى فرانسوا رودريجيز، قيادة المنتخب السعودي أمام جزر القمر، في ظل غياب المدير الفني هيرفي رينارد، الذي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، من أجل حضور مراسم احتفال قرعة كأس العالم 2026، والتي تقام في مركز جون كينيدي بالعاصمة واشنطن.

    وفي هذا السياق، قال فرانسوا إن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، قام بالتحضير جيدًا لمباراة جزر القمر، والفريق المعاون سيعمل بكامل طاقته من أجل مساعدته على تحقيق الانتصار، مضيفًا أن غياب رينارد لن يكون أبعد من مباراة الجولة الثانية، وسيكون حاضرًا بشكل طبيعي أمام المغرب، في ختام مرحلة دور المجموعات.

    وتلقى مساعد رينارد سؤالًا حول خطة الأخضر لإيقاف "حيدر"، نجم جزر القمر، الذي يحمل الرقم "7"، كونه أخطر عناصر المنافس، معلقًا بأنه تم دراسة عدة أمور لدى المنتخب، وهو ليس اللاعب المميز الوحيد في صفوفه.

    ونوّه فرانسوا بأن منتخب جزر القمر يملك مجموعة جيدة، خاصة في الخط الدفاعي، وأن المنتخب السعودي ليس لديه خطة لإيقاف لاعب بعينه.

    وشدد مدرب الأخضر على صعوبة كأس العرب، وكان من المهم أن يحقق انتصارًا في بداية البطولة، وهذا ما تحقق أمام عمان، مضيفًا "نحترم جدًا هذا المنافس (جزر القمر)، ونسعى للاستمرار على فوزنا الأول".

    الخسارة أمام الجزائر قبل كأس العرب

    وتلقى فرانسوا سؤالًا آخر بشأن ثقة المنتخب السعودي في التتويج بكأس العرب، رغم أنه خاض مباراة تجريبية، قبل البطولة، والتي شهدت خسارة الأخضر أمام الجزائر بثنائية نظيفة.

    واكتفى فرانسوا بالتعليق على مواجهة الجزائر، بأنه منتخب يلعب بطريقة رائعة، وكان من الضروري خوض مباريات تجريبية أمام فرق إفريقية، من أجل التجهيز لكأس العرب والمونديال أيضًا.

    ونوّه فرانسوا بأن المنتخب السعودي يملك الرغبة في الفوز بكأس العرب، ويعلم أنه يواجه فرقًا صعبة، مضيفًا أن الأخضر لديه خطة وعمل دقيق، وأن كرة القدم ليست علمًا دقيقًا، ويجب التأقلم على أي سيناريو محتمل خلال المباريات.

  • لا مزيد من هذه الأسئلة

    وكان صالح الشهري، مهاجم المنتخب السعودي، حاضرًا برفقة فرانسوا رودريجيز، للحديث بشأن مواجهة جزر القمر، قبل أن يتلقى سؤالًا خارج عن سياق المباراة.

    أحد الصحفيين وجه سؤالًا إلى الشهري، حول عدد الأجانب في دوري روشن السعودي، ومدى تأثيره على دقائق اللعب بالنسبة للمحليين، ليتدخل المنسق الإعلامي في تلك اللحظة، ويوجه رسالة بأنه "لا مزيد من هذه الأسئلة" التي تخرج عن الأمور الفنية.

    جاء ذلك بعد أيام من مؤتمر مباراة عمان، الذي شهد واقعة جدلية، بعدما وجه صحفي عماني سؤالًا إلى الحارس نواف العقيدي، حول عدم فوز المنتخب السعودي بأي لقب منذ فترة، رغم المليارات التي يتم إنفاقها على الدوري المحلي، ليردّ العقيدي منفعلًا على الصحفي الذي لم يذكر اسمه، "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".

    وأثار العقيدي موجة من الجدل، بعد تعليقه بأن "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عمان، وأنه سيشارك في كأس العالم وسيظهر بصورة جيدة في البطولة"، فيما عاد العقيدي بنبرة مصالحة بعد المباراة، بقوله "أهل عمان حبايبنا، ويبقون حبايبنا، ما حدث كلها أشياء تحدث، وهم على رأسي دائمًا".

    الشهري يجيب

    ورغم ذلك، إلا أن صالح الشهري أجاب بالفعل على سؤال الصحفي، بقوله إن مشاركة اللاعبين الأجانب له جانب إيجابي، بالاحتكاك مع أفضل اللاعبين العالميين، مثل مزاملته لكريم بنزيما، وسلبي - نوعًا ما - في قلعة عدد الدقائق التي يشارك بها بعض اللاعبين، إلا أن هناك لاعبين أساسيين مع فرقهم أيضًا.

    وحول ظاهرة ضياع الفرص، قال الشهري إنها جزء من كرة القدم، مضيفًا أن كل اللاعبين يحاولون خدمة المنتخب بتسجيل كل الفرص المتاحة، ولكن يجب أن يبقى التوفيق حاضرًا.

    وفي ظل خوض مباراة كل يومين، ألمح الشهري إلى إمكانية حصول بعض اللاعبين على راحة في الجولة الثالثة، حتى يكونوا بكامل قوتهم في ربع النهائي، معربًا عن تمنياته بالتأهل من مواجهة جزر القمر، رغم تأكيده على صعوبة المباراة.

    وتحدّث الشهري عن المنتخبات الإفريقية بشكل عام، في ظل الاستعداد لمواجهة جزر القمر والمغرب، قائلًا إنهم يتمتعون بالقوة البدنية، ولكن المنتخبات مع تطور كرة القدم، باتت جميعها تملك السرعة والمهارة، مضيفًا أن المواجهات الآسيوية والإفريقية دائمًا ما تحمل طابع القوة والإثارة.

    ويحل المنتخب السعودي في وصافة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن المغرب، المتصدر بفوزه على جزر القمر في الجولة الأولى، بنتيجة (3-1)، فيما تمكن الأخضر من اقتناص أولى ثلاث نقاط، بعد فوزه على عمان (2-0)، بفضل ثنائية صالح الشهري وفراس البريكان.

