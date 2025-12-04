"ليس لدينا خطة لإيقاف نجم جزر القمر" .. مساعد رينارد يعلق على غيابه، ومسؤول يتدخل لمنع تكرار أزمة العقيدي!

ومن المقرر أن يتولى فرانسوا رودريجيز، قيادة المنتخب السعودي أمام جزر القمر، في ظل غياب المدير الفني هيرفي رينارد، الذي يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، برفقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، من أجل حضور مراسم احتفال قرعة كأس العالم 2026، والتي تقام في مركز جون كينيدي بالعاصمة واشنطن.

وفي هذا السياق، قال فرانسوا إن الجهاز الفني للمنتخب السعودي، قام بالتحضير جيدًا لمباراة جزر القمر، والفريق المعاون سيعمل بكامل طاقته من أجل مساعدته على تحقيق الانتصار، مضيفًا أن غياب رينارد لن يكون أبعد من مباراة الجولة الثانية، وسيكون حاضرًا بشكل طبيعي أمام المغرب، في ختام مرحلة دور المجموعات.

وتلقى مساعد رينارد سؤالًا حول خطة الأخضر لإيقاف "حيدر"، نجم جزر القمر، الذي يحمل الرقم "7"، كونه أخطر عناصر المنافس، معلقًا بأنه تم دراسة عدة أمور لدى المنتخب، وهو ليس اللاعب المميز الوحيد في صفوفه.

ونوّه فرانسوا بأن منتخب جزر القمر يملك مجموعة جيدة، خاصة في الخط الدفاعي، وأن المنتخب السعودي ليس لديه خطة لإيقاف لاعب بعينه.

وشدد مدرب الأخضر على صعوبة كأس العرب، وكان من المهم أن يحقق انتصارًا في بداية البطولة، وهذا ما تحقق أمام عمان، مضيفًا "نحترم جدًا هذا المنافس (جزر القمر)، ونسعى للاستمرار على فوزنا الأول".