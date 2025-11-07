Micky Van de VenGoal Ar Only GFX
ميكي فان دي فين .. أحرج ميسي وتقمص شخصيته وبعث برسالة إلى ريال مدريد: انسوا كوناتي فأنا راموس الجديد!

صفات مثالية وسرعة خارقة للمدافع الهولندي

"يبدو أن ليونيل ميسي ظهر لنا في صورة ميكي فان دي فين، يركض من نصف ملعب فريقه إلى مرمى الخصم من أجل التسجيل" .. كلمات خرج بها توماس فرانك مدرب توتنهام، بعد هدف المدافع الهولندي الإعجازي في شباك كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

الهدف لفت الأنظار نحو نجم توتنهام، وجعل البعض يتعجب من السرعة الفائقة والقدرة على المراوغة، للاعب عملاق ضخم البنية مركزه قلب دفاع، وليس جناح أو مهاجم أو صانع ألعاب.

ولكن في الحقيقة، لو كنت تتابع فان دي فين على مدار العامين الماضيين، ستدرك جيدًا أن الأمر ليس صدفة، توتنهام نجح في صناعة "هذا الوحش" لنا، وجعله أحد أفضل المدافعين الصفوة في العالم.

اللاعب ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ريال مدريد، للمساهمة في حل الأزمة الدفاعية التي يمر بها النادي، ولو حدث الأمر ربما تكون واحدة من أهم صفقات الميرينجي للعديد من الأسباب ..

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-ARGAFP

    عفوًا ميسي، عليك مراجعة نفسك الآن

    في سبتمبر 2023، خرج ميسي للتأكيد على أن كريستيان روميرو مدافع توتنهام هو "الأفضل في العالم بمركزه"، وذلك بسبب مستوياته مع الفريق الإنجليزي وكذلك على الصعيد الدولي مع الأرجنتين.

    توتنهام وقتها كان تعاقد للتو مع فان دي فين من فولفسبورج مقابل 40 مليون يورو، وبالتدريج، ومع مرور الوقت، يبدو أن ميسي سيكون عليه مراجعة نفسه بعدما ما قدمه لنا الهولندي منذ قدومه إلى شمال لندن.

    صاحب الـ24 سنة أصبح سريعًا أحد أفضل المدافعين في العالم، بل تفوق على روميرو نفسه، ولعل أحد أهم الأسباب التي جعلته يصل إلى هذه المكانة، هي سرعته الغريبة التي لا تناسب جسمه، بالإضافة على قدرته التهديفية المميزة.

    هدف كوبنهاجن لم يكن مفاجئًا لأي شخص يعرف فان دي فين جيدًا، لأن القدرة على الخروج بالكرة والسرعة وتغيير الاتجاهات، هي أمور امتاز بها اللاعب منذ فترة ليست طويلة، لأنه عانى كثيرًا في بداياته ..

  • Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    كيف صعد فان دي فين بهذه الطريقة؟

    الغريب أن الهولندي مسيرته كانت مهددة في بدايتها، وكان من الممكن عدم دخوله إلى عالم كرة القدم الاحترافية من الأساس، حيث تم وصفه في بداية رحلته مع نادي فوليندام في هولندا باللاعب البطيء، الغريب، الذي لا يمتلك البنية المناسبة لاحتراف اللعبة.

    ولكن الأمور تطورت سريعًا بالنسبة له، وفقًا لشهادة ويم يونك،لاعب وسط أياكس وإنتر وشيفيلد وينزداي ومنتخب هولندا السابق، الذي كان على وشك العمل مع روبن يونكيند في فوليندام، فإن فان دي فين أصبح في مستوى مختلف مع الفريق الهولندي، بطريقة غريبة وغير متوقعة.

    يونك قال عن النجم الشاب بتلك الفترة عند مشاهدته:"كان يراوغ خمسة أو ستة لاعبين بسهولة، لم أصدق ذلك أبدًا".

    وأما يونكيند قال فور مشاهدته فان دي فين:"يا إلهي، لم أر شيئًا كهذا من قبل، لقد رأيت لاعبين سريعين جدًا، ولكن ما شاهدته كان جنونيًا، ماذا سيحدث لو جمعنا هذه السرعة مع مراوغاته ومهاراته الفنية".

    وتطرق إلى قياس سرعة اللاعب في سباق 60 مترًا:"بدأ من وضعية الوقوف بعد التدريب، وركض في 7 ثوانٍ فقط، هذا أمر مبهر".

  • Tottenham Hotspur v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    فان دي فين .. المدافع المثالي لكرة القدم الحديثة

    اللعبة تغيرت كثيرًا، قلب الدفاع لم يعد مطالبًا فقط بقطع الكرة والمساهمة في إفساد هجمات الخصوم، الأمر وصل إلى أبعد من ذلك بكثير، وأصبحت هناك مطالب أخرى مثل القدرة على ترويض الكرة وبناء الهجمات والتقدم إلى الأمام.

    فان دي فين يعتبر لاعبًا مثاليًا وفقًا لهذه المعطيات، فهو يتميز بسرعة خارقة غريبة للغاية، ويمكنه تغطية المساحات بما يتماشى مع خطة توتنهام الحالية التي تحمل قدر كبير من المجازفة، كما أنه يستطيع مقاومة الضغط العالي والخروج بالكرة عن طريق تمريراته المتقنة.

    وإضافة إلى ذلك، فهو يمتلك الصفات التقليدية الأخرى المطلوبة من أي مدافع، مثل قطع الكرة والقوة البدنية في الالتحامات "طوله يبلغ 1.93 متر"، حيث يتميز في التدخلات الأرضية والهوائية بكفاءة متقاربة للغاية.

    ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، فان دي فين يلعب أيضًا كظهير أيسر، وهو أمر منطقي جدًا، لتميزه في الركض بالكرة وسرعته وإتقانه للمراوغات.

    ويمتلك صاحب الـ24 سنة سجلًا تهديفيًا جيدًا، حيث لعب مع توتنهام 66 مباراة بكل البطولات، نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع هدفين، بمجموع 14 هدفًا لمسيرته بأكملها التي شهدت 193 مواجهة على مستوى الأندية.

    الدولي الهولندي ساعد توتنهام على الفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي مع أنجي بوستيكوجلو، وكان أحد أهم أسباب إنهاء جفاف البطولات بالنادي، كما سجل هدفًا في شباك باريس سان جيرمان بالسوبر الأوروبي.

    الغريب أن 6 من أهداف فان دي فين مع توتنهام جاءت هذا الموسم، ليأتي في المركز الأول من بين جميع المدافعين في أوروبا، مما يعكس التطور الهائل والنسق التصاعدي الذي يسير به.

  • micky-van-de-ven(C)Getty Images

    إلى ريال مدريد .. هل حان وقت التحرك؟

    في الوقت الحالي، يبدو أن ريال مدريد يصب كامل تركيزه على صفقة مجانية كعادته في السنوات الأخيرة، مثلما فعل مع كيليان مبابي وأنطونيو روديجر ودافيد ألابا وترنت أرنولد وغيرهم، والهدف هنا هو إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.

    الفرنسي ينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2026، وهناك شكوك حول إمكانية توقيعه على عقد جديد، ولكن لو لم يحدث ذلك، سيكون على ريال توجيه أنظارهم نحو فان دي فين.

    دفاع الفريق يمر بمرحلة صعبة ولا يمتلك العديد من الخيارات، إيدير ميليتاو ودين هاوسن بلا غطاء مناسب بسبب هبوط مستوى أنطونيو روديجر ودافيد ألابا واقترابهما من الرحيل، لذلك يجب التعاقد مع صفقة مناسبة لسد هذا العجز.

    فان دي فين هو اللاعب المثالي، الذي يمكنه فعل ما عجز عنه ألابا عند قدومه من بايرن ميونخ، كخيار دفاعي مميز يمكنه تقديم واجبات هجومية مع سرعة فائقة وقدرة على المراوغة ونزعة تهديفية، وكأننا نشاهد سيرخيو راموس جديد قد يشق طريقه في سانتياجو برنابيو.

    النبأ السعيد هو أن دانييل ليفي رحل عن توتنهام، وهو الرئيس الأصعب للتفاوض معه في أي صفقة على الإطلاق، لذلك الأمور قد تكون ممهدة لو أظهر ريال مدريد الجدية اللازمة للتعاقد مع صاحب الـ24 سنة.

    هناك بعض التقارير أشارت إلى اهتمام بضم فان دي فين بالفعل، وسواء صدقت أو ظهرت بسبب هدفه الإعجازي في كوبنهاجن فقط لا غير، سيجب على الميرينجي التحرك لأن الهولندي "يمتلك كل ما يريده أي فريق"، من قدرات فنية وبدنية وهامش كبير للتطور بسبب سنه الصغير!

