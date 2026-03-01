تعهد روزينيور بمحاولة "التوصل إلى جوهر" مشاكل الانضباط في تشيلسي بسرعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى قيادة النادي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقال روزينيور للصحفيين: "نحن بحاجة إلى فعل شيء ما [بشأن انضباطنا]، هذا أمر مؤكد. أحتاج إلى التحدث إلى الجهاز الفني، والموظفين في النادي، واللاعبين، لأن هذا الأمر غير مقبول". "خاصة في آخر مباراتين، تسببنا في مشاكلنا بأنفسنا، حتى هنا ضد فريق جيد جدًا. يمكنكم أن تروا أن هناك الكثير من الإيجابيات في لعبنا. هناك الكثير من الإيجابيات من الناحية الفنية والتكتيكية وجودة لعبنا. لكن إذا لم نقض على هذه المشكلة، فستكون هي التي ستكلفنا الكثير".

وسارع المدير الفني إلى الإشارة إلى أن المشكلة ليست شيئًا يمكن حله ببساطة عن طريق معاقبة اللاعبين ماليًا. وأضاف: "يمكنك تغريم اللاعبين. الأمر لا يتعلق بالعقاب. يتعلق الأمر بإيجاد السبب. لا أعتقد أن بيدرو نيتو اليوم أو ويس فوفانا الأسبوع الماضي كانا يفكران في تلك اللحظة في أنه إذا حصلت على بطاقة حمراء، فسوف يتم تغريمي. إنها مسألة تركيز وتركيز نحتاج إلى تصحيحها. أعلم أن سجل النادي ليس جيدًا منذ بداية الموسم، والآن أصبح سيئًا. خضنا 10 مباريات عندما كنت في المنصب لم نواجه فيها هذه المشاكل، لكننا واجهناها في مباراتين. هناك شيء عميق نحتاج إلى الوصول إلى جذوره".