"غير مقبول" - ليام روزينيور يعبر عن إحباطه من مشاكل الانضباط "العميقة" في تشيلسي بعد تسجيله البطاقة الحمراء التاسعة هذا الموسم في خسارة أرسنال
وراء عادة تشيلسي في الحصول على البطاقات الحمراء
حُسمت المباراة بفارق ضئيل، حيث سجل جوريان تيمبر هدف الفوز في الدقيقة 66 بضربة رأس بعد أن ألغى بييرو هينكابي هدف التقدم الذي سجله ويليام ساليبا بهدف في مرماه. لكن الحصول على بطاقتين صفراوين سريعتين لنيتو بسبب اعتراضه على الحكم وارتكابه خطأ متعمد ترك الزوار في موقف صعب. بعد صافرة النهاية، أعرب ساتون، مهاجم تشيلسي السابق، عن دهشته لعدم رباطة جأش اللاعب البرتغالي الدولي، مما يعكس إحباطًا أوسع نطاقًا من عدم قدرة الفريق على الحفاظ على 11 لاعبًا على أرض الملعب.
روزنير يطالب بتغيير ثقافي فوري
تعهد روزينيور بمحاولة "التوصل إلى جوهر" مشاكل الانضباط في تشيلسي بسرعة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى قيادة النادي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وقال روزينيور للصحفيين: "نحن بحاجة إلى فعل شيء ما [بشأن انضباطنا]، هذا أمر مؤكد. أحتاج إلى التحدث إلى الجهاز الفني، والموظفين في النادي، واللاعبين، لأن هذا الأمر غير مقبول". "خاصة في آخر مباراتين، تسببنا في مشاكلنا بأنفسنا، حتى هنا ضد فريق جيد جدًا. يمكنكم أن تروا أن هناك الكثير من الإيجابيات في لعبنا. هناك الكثير من الإيجابيات من الناحية الفنية والتكتيكية وجودة لعبنا. لكن إذا لم نقض على هذه المشكلة، فستكون هي التي ستكلفنا الكثير".
وسارع المدير الفني إلى الإشارة إلى أن المشكلة ليست شيئًا يمكن حله ببساطة عن طريق معاقبة اللاعبين ماليًا. وأضاف: "يمكنك تغريم اللاعبين. الأمر لا يتعلق بالعقاب. يتعلق الأمر بإيجاد السبب. لا أعتقد أن بيدرو نيتو اليوم أو ويس فوفانا الأسبوع الماضي كانا يفكران في تلك اللحظة في أنه إذا حصلت على بطاقة حمراء، فسوف يتم تغريمي. إنها مسألة تركيز وتركيز نحتاج إلى تصحيحها. أعلم أن سجل النادي ليس جيدًا منذ بداية الموسم، والآن أصبح سيئًا. خضنا 10 مباريات عندما كنت في المنصب لم نواجه فيها هذه المشاكل، لكننا واجهناها في مباراتين. هناك شيء عميق نحتاج إلى الوصول إلى جذوره".
الكابتن جيمس يدعو إلى مراجعة داخلية
كما سلط قائد النادي ريس جيمس الضوء على خطورة الموقف، معترفًا بأن تكرار هذه الحوادث يعيق قدرة تشيلسي على المنافسة على أعلى مستوى. واعترف جيمس بأن الفريق يظهر لمحات من الجودة، لكن تكرار الحصول على البطاقات الحمراء يمثل عقبة كبيرة. وأشار إلى أن تنوع اللاعبين المتورطين في هذه الحوادث يشير إلى وجود مشكلة نظامية وليس خطأ فرد واحد، مما يجعل من الصعب على الجهاز الفني إيجاد حل خلال التدريبات.
وأوضح جيمس الموقف بصراحة لشبكة سكاي سبورتس: "لقد تحدثنا عن هذا الأمر، فقد تكرر عدة مرات، وفي كل مرة يكون الشخص مختلفًا، وليس نفس اللاعب. داخليًا، نحتاج إلى المراجعة والاستمرار في التحسين. إنها مشكلة، نحن نلعب في أقوى دوري في العالم، تلعب ضد أفضل أو أسوأ 11 لاعبًا مقابل 11 لاعبًا، وهذا صعب، و11 لاعبًا مقابل 10 لاعبين أصعب بغض النظر عن من تلعب ضده. لا أشك في الفريق والجهاز الفني، لم تسر الأمور كما نريد اليوم، لكننا بحاجة إلى إعادة تنظيم صفوفنا والمضي قدمًا".
ما هو مستقبل تشيلسي؟
بعد هزيمة تشيلسي 2-1 أمام أرسنال، والتي تسببت في تراجعه إلى المركز السادس برصيد 45 نقطة، سيحاول الفريق العودة إلى طريق الانتصارات عندما يزور فيلا بارك لمواجهة أستون فيلا مساء الأربعاء.
