جاء خلو القائمة من اسم لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني كأبرز المستجدات في تشكيلة ريال مدريد لهذه الجولة.

اللاعب كان قد شارك بانتظام في الحصة التدريبية الأخيرة التي أقيمت يوم السبت مع المجموعة، مما أثار تكهنات واسعة حول إمكانية لحاقه بالمباراة ودخوله ضمن خيارات تشابي ألونسو.

ومع ذلك، فضّل الجهاز الفني، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للنادي، عدم المخاطرة باللاعب في هذه المواجهة، نظرًا لعدم اكتمال جاهزيته البدنية بنسبة 100% بعد الإصابة الأخيرة التي لحقت به.

القرار جاء حاسمًا بضرورة استبعاد أوريليان تشواميني من السفر إلى إلتشي، لمنحه وقتًا إضافيًا للتعافي التام وتجنب أي انتكاسة قد تبعده لفترة أطول عن الملاعب، خاصة في ظل ضغط المباريات الذي ينتظر الفريق في الأسابيع المقبلة.

ويُعد غياب اللاعب مؤثرًا في حسابات التوازن الدفاعي في وسط الملعب، إلا أن الجهاز الفني فضل السلامة البدنية للاعب على المشاركة المستعجلة، ليتم تأجيل عودته إلى المباريات الرسمية لحين التأكد التام من سلامته الطبية.