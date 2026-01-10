وفي ظل التفوق الهجومي للنسور النيجيرية، كان المنتخب الجزائري بحاجة إلى فرصة من أجل قلب سير المواجهة، وهذا ما كاد أن يحدث في الربع ساعة الأولى.

تحديدًا في الدقيقة الثالثة عشرة، وجه فارس شيبي كرة عرضية، اصطدمت بيد المدافع سيمي أجايي، داخل منطقة الـ18، ليسرع لاعبو الجزائر بمطالبة الحكم عيسى سي، باحتساب ركلة جزاء.

وأظهرت الكاميرات، اللقطة ببطء، والتي أثارت جدلًا حول قيام مدافع نيجيريا، برفع يده أثناء محاولة إرسال شيبي للكرة العرضية، إلا أن الحكم قرر استئناف المباراة بشكل طبيعي، رافضًا منح قبلة الحياة لمحاربي الصحراء، من أجل تقدم مبكر في اللقاء.