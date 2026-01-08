عين على الحكم | أنتوني تايلور يثير الجدل مجددًا بثلاث ركلات جزاء غير محتسبة في مباراة آرسنال وليفربول!

وتُعد هذه المواجهة هي السادسة التي يديرها تايلور بين آرسنال وليفربول، ثلاث من أصل خمس مواجهات سابقة أقيمت على ملعب الإمارات. وانتهت آخر مباراتين بين الفريقين بالتعادل.

أدار تايلور 57 مباراة لآرسنال حتى الآن، ولا يتفوق عليه في عدد المباريات التي أدارها سوى فريق واحد فقط خلال مسيرته التحكيمية. وحقق “الجانرز” نسبة فوز بلغت 56.14% تحت إدارته، إلا أن جماهير آرسنال لا ترحب كثيرًا بتعيينه حكمًا لمباريات فريقها.

فقد أشهر تايلور البطاقة الحمراء في وجه سبعة لاعبين من آرسنال، وهو أعلى رقم لأي نادٍ، منها ثلاث حالات طرد مباشر وأربع حالات بعد إنذارين. كما احتسب 10 ركلات جزاء لصالح أرسنال، مقابل 11 ركلة جزاء ضد الفريق.

إحصائيات تايلور مع آرسنال:

المباريات: 57

الفوز: 32

التعادل: 17

الخسارة: 8

النقاط: 95

ركلات الجزاء في المباراة: 0.18

البطاقات الصفراء في المباراة: 1.77

البطاقات الحمراء في المباراة: 0.12

أنهى أرسنال مباراته الأخيرة أمام ليفربول بعشرة لاعبين حين كان تايلور هو الحكم. تلقى ميكيل ميرينو ومايلز لويس-سكيلي بطاقتين صفراوين في الشوط الأول، قبل أن يُطرد ميرينو ببطاقة صفراء ثانية قبل أكثر من عشر دقائق على نهاية اللقاء.

بينما ستكون هذه المباراة هي رقم 70 لتايلور كحكم في مباريات ليفربول، وهو أعلى رقم لأي نادٍ. وحقق ليفربول 37 فوزًا في المباريات التي أدارها تايلور، بنسبة انتصارات بلغت 52.17%.

كما احتسب تايلور 16 ركلة جزاء لصالح ليفربول، وهو الرقم الأعلى لأي فريق، مقابل سبع ركلات جزاء ضدهم. وجاءت إحدى تلك الركلات في آخر مباراة أدارها لليفربول، والتي انتهت بالتعادل 3-3 أمام ليدز يونايتد.

إحصائيات تايلور مع ليفربول:

المباريات: 69

الفوز: 37

التعادل: 21

الخسارة: 11

النقاط: 129

ركلات الجزاء في المباراة: 0.23

البطاقات الصفراء في المباراة: 1.72

البطاقات الحمراء في المباراة: 0.04

في التعادل 2-2 بين ليفربول وأرسنال الموسم الماضي، اكتفى تايلور بإنذار لاعب واحد من ليفربول، وهو كونور برادلي. وارتكب لاعبو ليفربول 13 خطأ خلال المباراة، مع ميل واضح من الحكم للتساهل.

تشير الأرقام إلى أن البطاقات حاضرة بقوة عندما يدير تايلور مواجهات آرسنال وليفربول. ففي ست مباريات سابقة بين الفريقين تحت قيادته، أشهر 20 بطاقة صفراء وثلاث بطاقات حمراء، وجميع حالات الطرد جاءت بعد إنذارين، وكان أرسنال الطرف الأكثر تضررًا مرتين. كما احتسب ركلتي جزاء في هذه المواجهات، وكلتاهما لصالح ليفربول.