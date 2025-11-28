Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

عين على الحكم | من يتحدى تهديدات القتل لا يخاف! .. صافرة تصدم الأهلي في "اللحظات الأخيرة" أمام القادسية وحسم جدل ركلتي الجزاء

إثارة تحكيمية تشعل قمة الأهلي والقادسية..

شهدت قمة الأهلي والقادسية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ إثارة تحكيمية كبيرة للغاية.

نعم.. الحكم البرتغالي لويس جودينيو، الذي أدار قمة الأهلي والقادسية على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل" في مدينة جدة؛ احتسب "ركلة جزاء" لمصلحة الراقي وأخرى لفارس الشرقية، إلى جانب إلغاء هدف قاتل.

  • Mateo Retegui Ahli Qadsiah 2025-2026Getty

    تفاصيل "ركلتي جزاء" الأهلي والقادسية

    كما ذكرنا.. الحكم البرتغالي لويس جودينيو احتسب "ركلتي جزاء"؛ حيث كانت الأولى لمصلحة عملاق جدة الأهلي، بينما تم منح الثانية لنادي القادسية.

    واحتسب جودينيو "ركلة الجزاء" للأهلي؛ بعد أن رأى بأن ظهير أيمن القادسية محمد أبو الشامات، قام بعرقلة جناح الراقي ماتيوس جونسالفيس داخل منطقة الـ18.

    جونسالفيس شنّ هجمة سريعة، من الناحية اليسرى للهجوم الأهلاوي؛ حيث نجح في تجاوز أبو الشامات بمهارة، قبل أن يسقط على أرضية الملعب.

    ولم يحتاج الحكم البرتغالي للذهاب لرؤية اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"، حيث اكتفى بالتأكيدات القادمة من مساعديه في الغرفة؛ ليحتسب "ركلة الجزاء"، التي سجل منها إيفان توني هدفًا لمصلحة الأهلي.

    أما "ركلة جزاء" القادسية؛ فاحتاج لويس جودينيو لأن يذهب لرؤيتها عبر شاشة "فار"، وذلك بعد أن لمست الكرة يد ظهير أيسر الأهلي ماتيو دامس.

    وبعد رؤيته اللقطة بنفسه؛ وصل جودينيو إلى قناعة بأن يد دامس كانت مرفوعة إلى أعلى، وفي وضع تشريحي غير قانوني.

    هُنا.. تم احتساب "الركلة الجزائية" للقادسية؛ والتي سجل منها المهاجم ماتيو ريتيجي، الهدف الثالث لمصلحة فريقه.

  • حسم جدل "ركلتي جزاء" الأهلي والقادسية

    ومن ناحيته.. كشف خليل جلال، المستشار التحكيمي لشبكة قنوات "ثمانية"؛ عن رأيه في صحة "ركلتي جزاء" الأهلي والقادسية، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.

    جلال أكد أن الحكم البرتغالي لويس جودينيو؛ كان محقًا في قراريه باحتساب "ركلتي جزاء" للأهلي والقادسية، خلال قمة أغلى الكؤوس.

    وأشار جلال إلى أنه في "ركلة جزاء" الأهلي، أعاقت قدم ظهير القادسية محمد أبو الشامات تقدم جناح الراقي ماتيوس جونسالفيس؛ حيث لم تكن ثابتة على الأرض.

    بينما في "ركلة جزاء" القادسية.. شدد المستشار التحكيمي على أن الوضع التشريحي ليد ماتيو دامس، ظهير أيسر النادي الأهلي، - عندما لمست الكرة داخل منطقة الـ18 - لم تكن طبيعية؛ لذلك فإن قرار جودينيو صحيحًا.

  • إلغاء هدف للأهلي في اللحظات الأخيرة من قمة الكأس

    لم ينتهِ الجدل عند هذا الحد.. الحكم البرتغالي لويس جودينيو ألغى هدفًا قاتلًا لفريق الأهلي الأول لكرة القدم ضد نادي القادسية؛ وذلك في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

    وقتها.. كانت النتيجة تشير إلى التعادل (3-3)؛ ما يعني أن هذا الهدف سيؤهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، دون الحاجة للذهاب إلى الشوطين الإضافيين.

    ومع الإعادات.. وجدنا أن ممر الكرة البرازيلي ماتياس جونسالفيس، بالإضافة إلى مسجل الهدف الإيفواري فرانك كيسييه؛ لم يكن أي منهما يتواجد في منطقة التسلل.

    إلا أن من بدأ الهجمة وهو الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي، كان عائدًا من منطقة التسلل بالفعل؛ وهو ما يؤكد أن جودينيو في قمة تركيزه.

    وأيّد المستشار التحكيمي لشبكة قنوات "ثمانية"، قرار جودينيو بإلغاء هدف الأهلي - في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة -؛ واصفًا إياه بالصحيح 100%.

    وفي الحقيقة.. ظهر جودينيو الذي تحدى تهديدات القتل، التي تعرض لها في وقتٍ سابق من مسيرته التحكيمية؛ بثباتٍ كبير للغاية في قمة الأهلي والقادسية، رغم كل الضغوط التي تعرض لها من نجوم الفريقين.

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-BASELAFP

    لويس جودينيو.. الحكم الذي تلقى تهديدات بـ"القتل"!

    لويس جودينيو المولود في 24 فبراير 1985، بمدينة بوربا شرق البرتغال، واحدًا من أبرز الحكام في بلاده خلال السنوات الأخيرة؛ حيث رسخ اسمه في الدوري الممتاز والبطولات الأوروبية، منذ حصوله على "الشارة الدولية" في 2016.

    وخلال مشواره قبل قمة الأهلي والقادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ أدار جودينيو 387 مباراة في مختلف المسابقات، أشهر خلالها 1945 بطاقة صفراء و58 طرد.

    وكان الحكم البرتغالي قد تصدّر العناوين في عام 2021؛ بعدما كشفت تقارير صحفية عن تلقيه تهديدات بالقتل، عقب إدارته مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال بين بورتو وسبورتنج براجا.

    وطرد جودينيو خلال هذه المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1)؛ كل من لويس دياز وماتيوس أوريبي، ثنائي فريق بورتو الأول لكرة القدم وقتها.

    وسبق لجودينيو إدارة عدد من مواجهات دوري المحترفين السعودي؛ بدأت موسم 2019-2020 بمباراة التعاون والحزم، التي انتهت بالتعادل (1-1).

  • Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.

