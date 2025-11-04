Aurelien Tchouameni Real Madrid Barcelona LiverpoolGetty Image/ Goal AR
أحمد فرهود

عين على الحكم | من كلاسيكو برشلونة إلى قمة ليفربول .. يد تشواميني محصنة ضد "ركلات الجزاء" مع ريال مدريد!

جدل تحكيمي كبير في قمة ليفربول وريال مدريد الأوروبية..

شهدت قمة ليفربول الإنجليزي ضد ضيفه العملاق الإسباني ريال مدريد، على أرضية ملعب "الأنفيلد"؛ لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، بقيادة الروماني إستفان كوفاتش.

ريال مدريد خسر (0-1) أمام ليفربول، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

وسجل متوسط الميدان الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، هدف المباراة الوحيد لمصلحة ليفربول في شباك ريال مدريد، في الدقيقة 61.

    حكم قمة ليفربول وريال مدريد يثير الجدل بسبب لقطة أوريلين تشواميني!

    وفي هذا السياق.. رفض الحكم الروماني إستفان كوفاتش احتساب "ركلة جزاء" لمصلحة نادي ليفربول، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول ضد ريال مدريد؛ بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

    وبدأت اللقطة التي عاد فيها كوفاتش إلى شاشة "فار"؛ عندما سدد النجم المجري دومينيك سوبوسلاي، متوسط ميدان فريق ليفربول الأول لكرة القدم، كرة صاروخية من أمام منطقة الـ18 لنادي ريال مدريد.

    وقتها.. اصطدمت الكرة بيد النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، متوسط ميدان فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ ليحتسب كوفاتش "ركلة حرة" لمصلحة ليفربول.

    لكن.. هُناك نداء جاء إلى الحكم الروماني من مساعديه في غرفة "فار"؛ يشير إلى إمكانية احتساب قرار آخر، في لعبة سوبوسلاي وتشواميني.

    القرار الآخر هو تحويل الركلة الحرة إلى "جزائية"؛ وذلك بسبب لمس تشواميني الكرة بيده، داخل منطقة الـ18 لريال مدريد وليس خارجها.

    وبعدما شاهد كوفاتش اللقطة عبر شاشة "فار"، وجد أن لمسة يد لاعب العملاق الإسباني، كانت داخل منطقة الـ18 بالفعل؛ ولكنه اعتبرها عفوية.

    بمعنى.. إستفان كوفاتش رأى أن الوضع التشريحي ليد تشواميني، عندما لمس تسديدة سوبوسلاي، كان طبيعيًا ولا يستحق احتساب "ركلة جزاء".

    لقطة تشواميني وليفربول تعيد إلى الأذهان واقعة كلاسيكو برشلونة

     لقطة النجم الفرنسي أوريلين تشواميني، في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه نادي ليفربول الإنجليزي؛ أعادتنا بالذاكرة إلى كلاسيكو الأرض قبل الأخير.

    في كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد ومستضيفه برشلونة، ضمن منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإسباني 2024-2025، منع تشواميني هدفًا محققًا للعملاق الكتالوني؛ بعد أن اصطدمت تسديدة المهاجم فيران توريس بيده، وهي في طريقها للشباك.

    وقتها.. عاد حكم الكلاسيكو لمشاهدة اللقطة عبر شاشة تقنية الفيديو "فار"؛ من أجل التأكُد من أحقية برشلونة في الحصول على "ركلة جزاء" ضد ريال مدريد، من عدمه.

    وبعد مشاهدة اللقطة.. أمر الحكم باستئناف اللعب بشكلٍ طبيعي، مع عدم احتساب أي قرار لمصلحة برشلونة؛ بحجة أن المسافة بين تسديدة فيران ويد تشواميني، كانت قليلة جدًا.

    وانقسم خبراء التحكيم بشأن هذه اللقطة؛ بين من أكد على صحة القرار، ومن كشف عن تعرض برشلونة للظلم.  

    لكن ما قلل من حدة هذه اللقطة في النهاية؛ هو أن فريق برشلونة الأول لكرة القدم نجح في إنهاء كلاسيكو الأرض وقتها، بالفوز (4-3) على ريال مدريد.

    تاريخ إستفان كوفاتش مع ريال مدريد وليفربول

    وبالعودة إلى الحكم الروماني إستفان كوفاتش، الذي أدار قمة نادي ليفربول الإنجليزي والعملاق الإسباني ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء؛ سنجد أنه حكم العديد من المباريات السابقة للناديين.

    كوفاتش أدار 4 مباريات لريال مدريد، في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل قمة ليلة الثلاثاء "4 نوفمبر 2025"؛ جاءت على النحو التالي:

    * فوز: 3.

    * تعادل: 0.

    * خسارة: 1.

    وجاءت خسارة ريال مدريد - سالفة الذكر - مع هذا الحكم الروماني، في مواجهة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي نسخة 2021-2022.

    أما نادي ليفربول؛ فقد خسر مباراتيه اللتين أدارهما كوفاتش للفريق الأول في مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل ليلة الثلاثاء "4 نوفمبر 2025".

    لذلك.. فإن فوز ليفربول (1-0) على ريال مدريد، مساء اليوم الثلاثاء، يُعد هو الأول له مع كوفاتش في المسابقة الأوروبية العريقة؛ بينما تلقى العملاق الإسباني خسارته الثانية، بصافرة هذا الحكم. 

    المثير في الأمر أن كوفاتش سبق وأن أدار مباراة لريال مدريد ضد ليفربول، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023؛ والتي انتهت بهزيمة الريدز بنتيجة (2-5)، على ملعبه "أنفيلد" بالذات.

    مشوار ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

    تلقى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، خسارته الأولى في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بالسقوط (0-1) أمام العملاق الإنجليزي ليفربول، مساء أمس الثلاثاء.

    وقبل قمة ليفربول.. حقق ريال مدريد تحت قيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، الفوز في الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة أبطال أوروبا 2025-2026؛ مسجلًا 8 أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا في شباكه.

    لكن.. مع الخسارة من العملاق الإنجليزي؛ تجمد ريال مدريد عند نقطته التاسعة في "المركز الخامس" مؤقتًا، بجدول ترتيب مرحلة الدوري بالمسابقة الأوروبية الكبيرة.

    ومن ناحيته.. فريق ليفربول الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الهولندي أرني سلوت، حقق فوزه الثالث من 4 مباريات، في مرحلة الدوري من مسابقة أبطال أوروبا.

    وجاءت خسارة العملاق الإنجليزي الوحيدة في النسخة الحالية من المسابقة الأوروبية، أمام نادي جلطة سراي التركي؛ وبهدفٍ واحد مقابل لا شيء.

    وإجمالًا.. سجل ليفربول 9 أهداف في الجولات الأربع الأولى من دوري أبطال أوروبا؛ مع استقباله 4 أهداف في شباكه.