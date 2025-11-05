أنقذت تقنية الفيديو "VAR" نادي برشلونة، من هزيمة تاريخية على يد كلوب بروج البلجيكي، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.
عين على الحكم | القدر وتقنية الفيديو رحماك يا شتشيسني .. انتصار تاريخي ضائع لكلوب بروج أمام برشلونة!
- AFP
ماذا حدث؟
المهاجم البلجيكي الشاب روميرو فيرمانت سجل هدفًا لفريقه كلوب بروج بالدقيقة 90+2، بعد تدخل منه على الحارس البولندي فويتشيك شتشيسني.
فيرمانت قطع الكرة وسجلها في المرمى الخالي، لتصبح النتيجة 4-3، وسط صخب من الجمهور الحاضر، الذي لم يصدق نفسه بأن فريقه أسقط البلوجرانا.
ولكن حكم المباراة عاد إلى تقنية الفيديو "VAR" بعد اعتراضات كبيرة من لاعبي برشلونة، ليقرر بعدها إلغاء الهدف، وبعدها بدقائق انتهت المباراة بالتعادل بثلاثية لكل فريق.
لماذا ألغى الحكم الهدف؟
بعد العودة لتقنية الفيديو، وجد حكم المباراة أن هناك تدخلًا بعدما قطع روميرو الكرة من شتشيسني، ليحتسب ركلة حرة مباشرة لصالح البلوجرانا.
هذا الرأي أيده حساب "ArchivoVAR" المتخصص في حسم الحالات التحكيمية الجدلية، حيث أكد على أن قرار حكم المباراة بعدم احتساب الهدف صائب.
وقال الحساب: " فويتشيك شتشيسني قام بمراوغة فيرمانت، ولكن النجم البلجيكي قام بعرقلة الساق اليسرى للحارس أثناء التدخل، والقرار صحيح باحتساب خطأ لمصلحة برشلونة".
وأوضح: "رغم أن الاحتكاك لم يكن قويًا جدًا، إلا أنه كان كافيًا لمنع الحارس البولندي من متابعة اللعب بالكرة".
برشلونة يتعادل مع كلوب بروج
خرجت مواجهة برشلونة الإسباني وكلوب بروج البلجيكي بنتيجة مثيرة انتهت 3-3، في اللقاء الذي أُقيم مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، في واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة هذا الموسم.
وبهذه النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر، بينما وصل رصيد كلوب بروج إلى 4 نقاط في المركز الثاني والعشرين، لتتعقد حسابات التأهل في المجموعة.
بدأت المباراة على صفيح ساخن، حيث باغت كلوب بروج ضيفه الكتالوني بهدف مبكر في الدقيقة 6 بعدما أرسل كارلوش فوربش تمريرة طولية متقنة نحو نيكولو تريسولدي الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.
ورد برشلونة سريعًا، إذ نجح فيران توريس في إدراك التعادل في الدقيقة 8 بعد عرضية مثالية من فيرمين لوبيز، أعادت التوازن للفريق.
لكن أصحاب الأرض لم يتراجعوا، فعاد كلوب بروج ليتقدم من جديد في الدقيقة 17 عن طريق كارلوش فوربش الذي انطلق بسرعة من منتصف الملعب وانفرد بالحارس قبل أن يودع الكرة بثقة داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني، كاد خواكين سيس أن يوسع الفارق لصالح الفريق البلجيكي في الدقيقة 49، لكن تألق حارس برشلونة حال دون ذلك.
ومن جديد، ظهر النجم الشاب لامين يامال ليعيد برشلونة إلى المباراة بلمسة فنية مذهلة، حيث راوغ الدفاع ببراعة وسجل هدف التعادل في الدقيقة 61 بعد تمريرة بالكعب من فيرمين لوبيز.
إلا أن كلوب بروج رفض الاستسلام، فعاد كارلوش فوربش ليؤكد تألقه مسجلًا هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 64 بعد تمريرة دقيقة من هانز فاناكين، ليعيد التقدم مجددًا لأصحاب الأرض.
وأثار اللقاء مزيدًا من الجدل بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لكلوب بروج في الدقيقة 71 إثر تدخل من أليخاندرو بالدي، لكنه تراجع عن قراره بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR) التي أثبتت عدم صحة المخالفة.
وفي الدقيقة 77، نجح برشلونة في العودة مجددًا بعدما أرسل لامين يامال كرة عرضية خطيرة اصطدمت بمدافع بروج خواكين سيس وسكنت الشباك بالخطأ، ليتعادل الفريقان للمرة الثالثة في اللقاء.
الدراما لم تتوقف عند هذا الحد، إذ ظن جمهور بروج أن فريقه خطف الفوز في اللحظات الأخيرة عندما سجل روميو فيرمانت هدفًا رابعًا في الدقيقة 90+1، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ في بداية الهجمة.
ما القادم لبرشلونة؟
ويأتي هذا التعادل في وقت يعيش فيه برشلونة فترة من التذبذب الفني على المستويين المحلي والأوروبي، حيث يحتل الفريق وصافة الدوري الإسباني بفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر، الذي استفاد من تعثر غريمه الكتالوني خلال الأسابيع الأخيرة بسبب الإصابات المتكررة وتراجع الأداء الجماعي.
وكانت مواجهة كلوب بروج بمثابة اختبار حقيقي لاستعادة الثقة بالنسبة للاعبين والمدرب هانزي فليك، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالت الفريق في المباريات السابقة، وسط مطالبة الجماهير برؤية أداء أكثر صلابة وانسجامًا داخل الملعب.
وبعد نهاية المهمة الأوروبية، يتجه برشلونة للتركيز مجددًا على منافسات الدوري الإسباني، إذ تنتظره مواجهة صعبة خارج الديار أمام سيلتا فيجو يوم الأحد 9 نوفمبر، في ملعب يشتهر بأجوائه الصاخبة وصعوبة اللعب فيه، مما يجعل اللقاء أحد أبرز تحديات الفريق في الفترة المقبلة.
عقب ذلك، سيحصل برشلونة على فترة راحة قصيرة بسبب التوقف الدولي، حيث سيلتحق عدد من لاعبيه بمنتخباتهم الوطنية، من بينهم لامين يامال المتوقع انضمامه إلى المنتخب الإسباني استعدادًا لخوض مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويأمل برشلونة أن تكون مواجهة بروج بمثابة نقطة انطلاق جديدة لاستعادة الاستقرار الفني وتحقيق التوازن بين المنافسات المحلية والأوروبية.