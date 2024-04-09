فيديو | عين على الحكم .. "الدولفين" ساكا يُثير الجنون حول فضيحة في قمة آرسنال وبايرن ميونخ!

هل تعرض آرسنال للظلم؟

ساعة المباراة كانت تشير إلى الدقيقة 95 بين آرسنال وبايرن ميونخ في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات.

الكرة كانت بحوذة الجناح الإنجليزي بوكايو ساكا، والنتيجة وقتها التعادل الإيجابي 2/2، وأمامه فرصة سانحة للمرور من مانويل نوير لإحراز هدف التفوق والفوز القاتل للفريق اللندني.

ساكا لم يفعل ذلك، بل ارتطم بقدم نوير وسقط على الأرض، وسط مطالب تجاه حكم اللقاء باحتساب ركلة جزاء، ولكنه رفض ليُطلق صافرة النهاية، تاركًا الكثير من الجدل حول هذه اللقطة.

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أصابع الاتهام اتجهت نحو الحكم جلين نيبيرج بعد انتهاء المباراة، والسؤال المُحير هنا، هل هو بريء أم مُذنب؟