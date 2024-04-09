"تفسير مريع".. توخيل يكشف ما قاله حكم مواجهة آرسنال بعد تغاضيه عن ضربة جزاء لبايرن ميونخ!

ماذا حدث في الدقيقة 66؟!

أعرب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن ميونخ، عن إحباطه بعد التعادل مع مضيفه آرسنال (2-2) في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل في تصريحات عقب المباراة: "قمنا بعمل شاق، كانت مباراة صعبة ضد خصم قوي للغاية وجمهور رائع، الأجواء كانت مذهلة".

وأضاف: "تأخرنا بهدف مبكر، ثم قمنا برد فعل جيد للغاية، والعمل الجماعي كان مميزًا، وسددنا في القائم (في الوقت بدل الضائع)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولام المدرب الألماني حكم المباراة، مشيرًا إلى أنه "ارتكب خطأ فادحًا، كانت هناك ركلة جزاء (لمسة يد)، أعلم أنه كان موقفًا مجنونًا".

وختم: "ما أغضبني حقًا هو تفسيره، لقد أخبر لاعبينا أنه (خطأ طفل) ولن يمنح ركلة جزاء بسبب ذلك في ربع نهائي الأبطال، إنه تفسير مريع، كان قرارًا كبيرًا ضدنا، الحكم لم يملك الشجاعة، واعترف على أرض الملعب أنه رأى اللعبة".

وفي الدقيقة 66، مرر الحارس ديفيد رايا ركلة مرمى إلى المدافع جابرييل، الذي أمسك بالكرة بيده، لأنه اعتقد أن اللعب لم يكن مستمرًا، ورفض الحكم جلين نيبرج احتساب مخالفة (لم يرصدها البث التلفزيوني المباشر).