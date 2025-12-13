بدأ صلاح، مباراة ليفربول، أمام برايتون من على مقاعد البدلاء، إلا أنه سرعان ما شارك بعد مرور 25 دقيقة، نتيجة إصابة زميله جو جوميز، ليؤكد مدربه بعد المواجهة أن قرار الدفع بالفرعون المصري كان سهلًا بالنسبة له.
سلوت عن عودة صلاح: “كان قرارًا سهلًا”.. وزميله يؤكد: “سأتحمل لوم الكرة التي أهدرها!”
صلاح يترك بصمته بعد الأزمة
ظهر صلاح لأول مرة مع ليفربول منذ أن انتقد النادي ومدربه بعد تعادل الفريق في الأسبوع الماضي. وقال اللاعب الدولي المصري آنذاك إنه يشعر بأن الريدز تخلوا عنه، وتم استبعاده من رحلة النادي إلى إنتر في منتصف الأسبوع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
أدى هذا الوضع إلى تكهنات بأن صلاح قد يغادر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث أبدت أندية دوري روشن السعودي اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. ومع ذلك، عاد صلاح للعب مع فريقه ضد برايتون يوم السبت وقدم تمريرة حاسمة لهدف فريقه الثاني، والذي سجله هوجو إيكتيكي.
- Getty Images Sport
قرار سهل
علق سلوت على أداء صلاح وقراره بإعادته إلى التشكيلة بعد المباراة. وقال لشبكة سكاي سبورتس: "أعتقد أنه كان يشكل تهديدًا. في أول كرة لمسها، كاد أن يمرر كرة حاسمة إلى ماك أليستر. كان صلاح حاضرًا باستمرار في الملعب. كان من الممتع رؤيته، لكن ذلك لم يكن مفاجئًا. كان قرارًا سهلاً أن أضعه في التشكيلة. لقد قلت مرارًا وتكرارًا أن ما دار بيننا سيبقى بيننا".
وتابع: "كنا بحاجة إليه وقد ساعدنا في تحقيق الفوز وهو أمر جيد بالنسبة لنا. لقد كنا في كثير من الأحيان هذا الموسم في الجانب الخاطئ من معركة الكرات الثابتة. سيذهب إلى كأس الأمم الأفريقية، وهذا يعني بالنسبة لنا خسارة لاعب آخر. هذا ما كنا نعرفه قبل بدء الموسم. نأمل أن يتعافى لاعب أو لاعبان من الإصابة".
صلاح يدخل التاريخ
أضاف صلاح رقماً قياسياً آخر إلى رصيده بفضل تمريرته الحاسمة الأخيرة. فقد حطم اللاعب الدولي المصري الرقم القياسي الذي كان يحمله واين روني لأكبر عدد من المشاركات في تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز مع نادٍ واحد. وبلغ رصيد صلاح الآن 277 مشاركة في الأهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز (188 هدفاً و89 تمريرة حاسمة)، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله روني مع مانشستر يونايتد (183 هدفاً و93 تمريرة حاسمة).
سلوت سعيد بفوز ليفربول
تحدث سلوت أيضًا عن أداء فريقه بعد تحقيقه أول فوز له على أرضه في الدوري الإنجليزي منذ 1 نوفمبر. وقال: "أنا سعيد للغاية. أعتقد أنكم استطعتم اليوم أن تروا ما يعنيه للاعبين أن يضطروا للعب العديد من المباريات. حصلنا على ثلاثة أيام راحة وواجهنا فريقًا كان لديه أسبوع للتحضير. كان من الممكن ملاحظة المشاكل أثناء المباراة بسبب الإصابات، لكن العقلية كانت رائعة".
كما أشاد مدرب ليفربول باللاعب إيكتيكي الذي حسم المباراة بعد أن سجل هدفين آخرين بعد هدفيه ضد ليدز، مضيفًا: "لقد لعب بشكل جيد جدًا. لكن أعتقد أنني أرى أن اللاعبين الذين جلبناهم هذا الموسم قد تطوروا. إنهم يزدادون قوة ولياقة بدنية. أرى أنهم يزدادون قوة في المواجهات التي يخوضونها. هوجو مثال على ذلك، لكن هناك أمثلة أخرى أيضًا".
كاد صلاح، أن يسجل هدفًا في مباراة الليلة بعد تمريرة كييزا، إلا أن الفرعون المصري أهدر التمريرة المميزة، وعلق كييزا على تلك الفرصة وقال: "كنت أريد أن يسجل صلاح الهدف، ربما لم تكن التمريرة جيدة بما فيه الكفاية، أتحمل لوم الكرة التي أهدرها".
وفي سياق متصل، أشاد الفرنسي هوجو إيكتيكي، بجهود صلاح، وقال في تصريحات عقب اللقاء: "إنه شخص محترف ورائع، أنا أتخذه قدوة يمكنكم أن تروا مدى تأثيره بالأهداف والصناعة، إنه أسطورة هنا، اللعب معه ومشاركته نفس الملعب نعمة كبيرة، إنه من نوعية اللاعبين الذين يجعلونا نحب مشاهدة كرة القدم".
وعن صناعته للهدف الثاني، قال إيكتيكي: "صلاح منحني تمريرة رائعة، كان علي فقط أن أكون متواجد في المكان المناسب، وكان وضع الكرة في الشباك أمرًا سهلًا".
- Goal AR
خطوة صلاح القادمة
سيتوجه صلاح الآن للانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2025، وقد لا يعود حتى نهاية يناير إذا وصلت مصر إلى النهائي. في غضون ذلك، من المرجح أن يظل مستقبل المهاجم موضوع تكهنات مكثفة بشأن احتمال رحيله في الشتاء. أما بالنسبة لليفربول، فسيعود الريدز إلى الدوري الإنجليزي في الأسبوع المقبل لمواجهة توتنهام، ثم سيلعبون آخر مباراة لهم في عام 2025 ضد وولفرهامبتون في أنفيلد يوم 27 ديسمبر.