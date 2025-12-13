سلوت عن عودة صلاح: “كان قرارًا سهلًا”.. وزميله يؤكد: “سأتحمل لوم الكرة التي أهدرها!”

ظهر صلاح لأول مرة مع ليفربول منذ أن انتقد النادي ومدربه بعد تعادل الفريق في الأسبوع الماضي. وقال اللاعب الدولي المصري آنذاك إنه يشعر بأن الريدز تخلوا عنه، وتم استبعاده من رحلة النادي إلى إنتر في منتصف الأسبوع للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

أدى هذا الوضع إلى تكهنات بأن صلاح قد يغادر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير، حيث أبدت أندية دوري روشن السعودي اهتمامها باللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. ومع ذلك، عاد صلاح للعب مع فريقه ضد برايتون يوم السبت وقدم تمريرة حاسمة لهدف فريقه الثاني، والذي سجله هوجو إيكتيكي.