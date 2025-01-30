قبل مواجهة السومة والأهلي .. خميس الزهراني يتذكر واقعة نجم الاتحاد السابق، ويؤكد: لم نمرر ما قاله!

عمر السومة يستعد لمواجهة خاصة أمام بيته السابق..

كشف خميس الزهراني، نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد، عن رأيه إزاء المواجهة المرتقبة بين السوري عمر السومة، الهداف التاريخي لدوري المحترفين، مع العروبة، أمام فريقه السابق الأهلي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

ويحل الأهلي ضيفًا على العروبة، مساء اليوم، على ملعب جامعة الجوف، في مباراة الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، حيث يستعد السومة لخوض ثاني مبارياته بقميص العروبة أمام الفريق الجداوي الذي قضى ثماني سنوات معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن، برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي العروبة في المركز السادس عشر، برصيد 14 نقطة.