"عليهم بتمارين التأمل".. نصيحة شتشيسني لنجوم ريال مدريد وبرشلونة للتعافي من شجار الكلاسيكو!

يجب أن نتذكر أن شتشيسني كان لاعباً محترفاً متقاعداً سعيداً منذ حوالي عام، يستمتع بحياته مع عائلته. ومع ذلك، أجبرت إصابة الحارس الأول مارك-أندريه تير شتيجن في الرباط الصليبي الأمامي النادي على البحث عن خيارات طارئة، فاتجهوا نحو حارس مرمى أرسنال ويوفنتوس السابق. أثبت نفسه كحارس مرمى أول تحت قيادة فليك في النصف الثاني من الموسم بعد عودته من الاعتزال، مما يثبت أنه لا يزال لديه ما يكفي من القوة ليقدم أداءً على أعلى مستوى.

وافق على تجديد عقده لموسم آخر خلال الصيف، معربًا عن سعادته بكونه الحارس الثالث بعد الحارس الجديد جوان جارسيا وتير شتيجن. في الواقع، أكد أنه يريد قضاء الموسم في تدريب جارسيا، معتقدًا أن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لديه القدرة على أن يصبح أفضل حارس مرمى في العالم.

أدت إصابات الحارسين اللذين يتقدمان عليه في الترتيب إلى استدعائه للعب. لعب ست مباريات متتالية ولم يبدو أنه في غير محله. ومع ذلك، يأمل كل من شتشيسني والنادي ألا يتعرض جارسيا لمزيد من الانتكاسات بعد تعافيه. خضع حارس مرمى إسبانيول السابق لعملية جراحية في الركبة في أواخر سبتمبر، ولكن هناك تفاؤل داخل النادي بأنه قد يعود إلى التشكيلة قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

على أي حال، لن يتم التعجيل بعودة جارسيا، مما يعني أننا يمكن أن نتوقع أن يحتفظ شتشيسني بمكانه في التشكيلة في المباريات القليلة المقبلة، إن لم يكن أكثر.